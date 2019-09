Hvem har ikke drømt om å bruke en liten snerten sportsbil på ferieturen? En Porsche for eksempel ...

Men med familie og mye bagasje fungerer ikke en sportsbil helt optimalt til denne bruken. Det er vel bare slik det er.

Men slik behøver det ikke å være! Nå kan du nemlig sikre deg en helt unik Porsche campingbil. Nærmere bestemt en Porsche Tempo Mikafa Sport Camper!

Aldri hørt om før sier du? Ikke så rart. Dette er like sært som det er spesielt. For kun tre slike biler, som må være den største bilen fra Porsche noensinne, ble bygget mellom 1955 og 1959.

Nå skal det da også i rettferdighetens navn sies at det ikke var Porsche som bygget denne, men Mikafa.

Makifa, er et tysk selskap som egentlig begynte å bygge fly, men etter andre verdenskrig omskolerte de seg til karosserimakere. De lagde først campingvogner og i 1951 kom de med sine først bobiler.

^

Ikke noen rakett

Akkurat denne bobilen bygger i bunn og grunn på et Tempo Matador chassis. Men med teknikk og en del andre detaljer fra Porsche 356. Og – jo da, Porsche-logoen er på plass ...

I bilens vognkort er den uansett oppført som Porsche, 1955-modell.

En annen særhet er at Tempo Matador hadde forhjulsdrift. Så det har også denne Porsche Tempo Mikafa Sport Camperen. Motoren er plassert i en motorkasse bak / mellom forsetene. En liten luke gir tilgang til den.

Er det bare oss, eller kan det være litt trangt å få skiftet tennplugger og justert ventiler her..?

Motoren er naturlig nok også hentet fra Porsche 356. Det vil si en firesylindret boksermotor. Effekten er ikke oppgitt, men den ligger trolig på noe rundt 50 hestekrefter. Så noen rakett av en bobil snakker vi ikke om her.

Det er vel heller ikke poenget med en bobil. Snarere tvert i mot, er vel det å kunne roe ned, ha god tid til å nyte både reisen og landskapet man kjører gjennom.

Tro det eller ei - denne VW-en er en Porsche!

Joda, det er en Porsche, en litt sær sådan ...

Sjarmerende patinert

Uansett; bilen er både snål, sær og sjarmerende. Designet er særegent og gir den unike doningen en helt egen personlighet. Fronten preges av Porschelyktene.

De små hjulene med white side-dekk kler lakken i gråtoner og det hvite taket perfekt. Her har du stor takluke, panoramavindu bak, mens karosserisiden byr på både runde og firkantede vinduer og frontdørenes design tar igjen bilens runde former. Alt i en aldeles herlig og tilsynelatende urørt patina.

Også innvendig snakker vi patina. Antagelig litt i overkant for de fleste av oss. Det opprinnelige kjøkkenet er intakt med komfyr, vask og det originale Electrolux kjøleskapet. Selvfølgelig er det toalett med egen vask ombord.

Salongen helt bakerst gjøres enkelt om til senger ved å felle ned bordet. Instrumentene i dashbordet av tre (av den litt enkle sorten...) skal også være de originale.

Denne campingbilen er også helt unik

Salongen helt bakerst gir godt utsyn alle veier og kan gjøres om til senger.

Billig blir den neppe

Så blir det store spørsmålet; skal man la det være slikt, originalt og ekte, eller skal man gi det en liten "strekk" i form av en oppussing? Det spørsmålet får vi overlate til eventuelt nye eiere.

Se hele annonsen og alle bildene her:

Etter det vi forstår var bilen opprinnelig solgt i Tyskland, men har på ett eller annet tidspunkt kommet seg over "dammen" og befinner seg nå i USA.

Det er Auksjonshuset Mecum som selger rariteten på sin årlige og berømte Monterey-auksjon, rett sør for San Francisco i California. Selve auksjonen finner sted i midten av august.

Man behøver ikke være fysisk tilstede, for å by på bilen. Det kan gjøre både via telefon og Internett.

Det er ikke satt noen prisantydning på bobilen, men billig blir den neppe. Dette er en kult-bil og et designikon helt, helt utenom det vanlige. Denne sjansen dukker ikke opp hver dag – eller hvert år ...

