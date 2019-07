Frode (65) havnet i stygg sykkelulykke – takker hjelmen for at han fortsatt er i live

En ettermiddag i juni var 65 år gamle Froden Sandnes ute på sykkeltur i Tønsberg, slik han ofte pleier.

Han hadde vært ute på Verdens Ende på Tjøme og syklet nordover på sykkelstien. Han hadde medvind og fikk en god fart på 45 kilometer i timen.

På grunn av mye trafikk på sykkelstien, bestemte han seg for å sykle på veien i stedet.

Da han skulle sykle inn på sykkelstien igjen gikk det galt. Virkelig galt.

– Jeg så en inn- og utkjøringsrampe og svingte inn mot den. Det var en kantstein der og jeg tenkte at jeg måtte hoppe med hjulet for ikke å punktere, sier Sandnes til TV 2.

Det var Tønsberg Blad som først omtalte saken.

Var heldig

Hoppet er det siste 65-åringen husker.

– Akkurat hva som gikk galt, det husker jeg ikke. Jeg husker heller ikke dem som hjalp meg, forteller han.

SYKKELENTUSIAST: Frode Sandnes (65) er veldig glad i å sykle, og sykler ofte med den lokale sykkelklubben i Tønsberg. Foto: Privat

Personene som hjalp Sandnes ringte 113, og kort tid senere var både legevaktbilen og ambulansen på stedet. Han ble så fraktet til sykehuset i Tønsberg, der han ble sjekket fra topp til tå.

– Jeg var så heldig at jeg kom unna det hele med hjernerystelse og flere skrubbsår, sier han.

Men det er ikke gitt at det skulle gå så bra. Sandnes forteller at han hadde på seg fullt sykkelutstyr, med hjelm, sykkelbukse, trøye og hansker, da ulykken skjedde. Det tror han hadde stor betydning for utfallet.

– Hvis jeg ikke hadde hatt på hjelm ville jeg minst fått alvorlige hjerneskader og hodeskader. I verste fall kunne det blitt med døden til følge. Hvis brillene mine hadde vært på innsiden av hjelmbåndet kunne jeg ha mistet synet, forteller han, og påpeker at han er glad han ikke tok seg for med armene, da det tar kortere tid å reparere et kragebein eller en skulder enn et håndledd.

Mørketall

Ifølge Statistisk sentralbyrå har i gjennomsnitt 23 personer, som har enten syklet, gått eller aket, omkommet i trafikken de siste fem årene. 173 mennesker har blitt hardt skadet.

HODESKADER: Ann-Helen Hansen jobber som kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk. Hun forteller at opp mot 80 prosent av alvorlige skader syklister opplever skyldes smell og støt mot hodet. Foto: Trygg Trafikk

Ifølge Trygg Trafikk og Norges Cykleforbund er disse tallene i realiteten mye høyere, da det bare er politiregistrerte ulykker som teller i denne statistikken.

– Vi vet basert på rapporter fra blant annet Oslo Skadelegevakt at de fleste sykkelulykkene ikke blir meldt inn til politiet. Det er med andre ord mange flere sykkelulykker enn det som vises på den offentlige statistikken, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk, Ann-Helen Hansen, til TV 2.

Generalsekretær i NCF, Eystein Thue Stokstad, forteller at de ser en tydelig nedgang i antall registrerte ulykker blant deres medlemmer i 2018, men også de opplever mørketall.