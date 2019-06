Norges mest notoriske overgriper (27) dømt til 16 års fengsel

Retten legger med det til grunn at tiltalte er sterkt motivert til å komme tilbake til samfunnet og fungere etter endt soning.

Etter domsavsigelsen sier 27-åringen at han ønsker å ta betenkningstid med tanke på en eventuell anke av dommen.

Overgrepene han har begått, skjedde mellom 2013 og 2016.

Han er dømt for mer enn 250 straffbare forhold. Det dreier seg i all hovedsak om overgrep over nett, der 27-åringen har fått guttene til å sende ham seksualiserte videoer.

Totalt inneholder saken 15 voldtekter. Ved ett av tilfellene møtte tiltalte fornærmede og forgrep seg på ham fysisk. For øvrig har voldtektene skjedd over nett.

– Å tvinge noen til å utføre en handling med seg selv, behandles likt som om de var utført av overgriper. At de har skjedd over nett, får ikke formildende virkning, sier dommer Maria Engøy Duna.

I samtale med guttene har 27-åringen gitt seg ut for å være jentene «Sandra» og «Henriette», to jenter han også er tiltalt for å ha stjålet identiteten til.

– Det er urovekkende at barn kan nås så enkelt på sitt eget soverom, sier dommeren.

Fengslet og løslatt

Saken ble rullet opp da politiet i juni 2016 fikk et tips fra en bekymret mor. Hun mistenkte at en «Sandra», som sønnen hennes snakket med på nett, ikke var den hun ga seg ut for å være.

Politiet tok derfor over guttens telefon og fortsatte samtalene med «Sandra».

Da de fikk sporet IP-adressen til 27-åringen og pågrepet ham. Mannen ble varetektsfengslet i to uker, men slapp senere ut igjen.

Politiet kjente ikke på det tidspunktet omfanget av mannens overgrep, men de fortsatte etterforskningen.

Etter å ha blitt løslatt fortsatte 27-åringen med overgrepene, men denne gangen under navnet «Henriette». Han stjal samtidig identiteten til en ny jente han kjente.

Først i oktober 2016 forstod politiet at det var snakk om mange overgrep. De pågrep igjen 27-åringen, som siden har sittet varetektsfengslet. I de påfølgende månedene avdekket politiet altså overgrep mot 458 gutter.

Vurderte forvaring

Under aktoratet prosedyre for snaut to måneder siden sa statsadvokat Per Egil Volledal at påtalemyndigheten har vært svært usikre på om de skulle be om forvaring for 27-åringen.

Forvaring kan idømmes farlige lovbrytere når en ordinær tidsbegrenset fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å verne samfunnet mot tiltalte.