En fortvilet huseier i Horten i Vestfold måtte ringe brannvesenet da et rådyr hadde satt seg bom fast i hengekøyen i hagen.

Da brannmannskapene rykket ut, kunne de konstatere at hengekøya satt bom fast i rådyret.

– Hengekøya satt som ei grime på rådyret, både horn og munn var viklet inn trådene på hengekøya. Vi fikk tatt dyret ved hornene og lagt det ned, selv om det selvfølgelig sprellet som bare det, sier brannmester Tore Dahl i et innlegg på Facebook.

Da brannvesenet hadde rådyret under kontroll, skar de trådene av med kniv og munn og fikk frigjort dyret.

Ifølge brannmesteren tok det kun fem minutter fra de ankom hagen til rådyret var frigjort.

– Straks vi slapp dyret løp det ut av hagen og var borte på et blunk. Alle var fornøyde, inkludert huseieren som overhodet ikke syntes det spilte noen rolle at hengekøya ble kuttet i filler, sier Dahl videre.

Brannmesteren sier til TV 2 at de lever av å ikke vite hva hverdagen bringer, og sier at dette var et uventet, men morsomt oppdrag.

– Dette var en ny erfaring for oss alle. De fleste snakker om katter i toppen av et tre, men rådyr i hengekøye er en ny sak og det er første gangen vi har vært borte i noe lignende, sier han.