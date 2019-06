Nybilmarkedet i Europa blir ansett som verdens tøffeste. Kundene er kresne, samtidig som premiummerkene har tatt stadig større markedsandeler.

En av dem som har slitt i flere år i Europa er Ford. Salget deres har falt, samtidig som regnskapstallene har blitt røde.

I fjor tapte de flere milliarder kroner i vår del av verden og det kom derfor ikke som en stor overraskelse at toppledelsen i USA varslet drastiske sparetiltak.

Nå skriver bransje-nettsiden Automotive News at Ford skal kutte så mye som 12.000 stillinger i Europa. Totalt sett har Ford i dag 51.000 ansatte i Europa, eller 65.000 hvis vi tar med selskaper de driver i samarbeid med andre.

Med andre ord er den en betydelig del av arbeidsstokken som nå skal bort. Den største nedbemanningen skal gjøres i Storbritannia, Tyskland og Russland.

Bilmodeller forsvinner

Ford legger også ned fabrikker. I dag har de til sammen 24 fabrikker rundt om i Europa. Dette skal i første omgang reduseres til 18. Blant dem som skal bort er en motorfabrikk i Bridgend i Wales, en girkassefabrikk i Belgia og to fabrikker i Russland.

Ford er også i gang med å kutte i modellutvalget. Her ønsker de særlig å redusere utvalget av flerbruksbiler. Dette er en modelltype som har tapt mye salg de siste årene. Samtidig har Ford satset mye på biltypen, med modeller som B-Max, C-Max, S-Max og Galaxy.

Det har en tid vært kjent at særlig C-Max har levd farlig. For denne typen biler er lav pris svært viktig. Dermed er det også vanskelig å ta ut særlig gode marginer. Tvert imot skal Ford ha tapt mye penger på flere av sine flerbruksbiler.

Nå er det klart at C-Max, Grand C-Max og småbilen Ka + skal forsvinne.

Mondeo fylte 25 år, her ser vi nærmere på alle generasjonene

C-Max er en av Ford-modellene som vil forsvinne, og neppe bli erstattet. Biltypen har tapt mye salg de siste årene, samtidig som det er vanskelig å tjene penger på modeller som dette.

Forsvinner Mondeo?

Det er også uklart om dagens Mondeo vil bli erstattet. Salget har falt kraftig, ikke bare i Norge, men i de aller fleste markeder. Stasjonsvognene har de siste årene blitt skviset hardt av både crossovere og SUV-er. Her hjemme har nok Mondeo også tapt mye salg til ladbare hybrider. Dagens Mondeo er søstermodell til Ford Fusion som selges i USA. De to bilene er nær identiske. Og det er allerede kjent at Ford skal droppe Fusion hjemme i USA.

Blir det derimot en ny generasjon, kan det være aktuelt å utvikle denne sammen med en ny modell for det kinesiske markedet, eventuelt også at den produseres der. Å ta frem en helt ny Mondeo bare for det europeiske markedet er nok lite aktuelt.

Her testet vi Fusion, lenge før tiden

Ford skal avslutte produksjonen av automatgirkasser ved sin fabrikk i Bordeaux, Frankrike. Det har ført til store protester og demonstrasjoner her. Foto: Scanpix.

SUV-offensiv

Ford er rammet av flere ulike problemer i Europa. Det britiske markedet er svært viktig, her har all usikkerheten rundt Brexit også påvirket Ford. Det fallende salget av dieselbiler er en annen faktor. I tillegg er Ford sent ute med elektrifiserte biler.

Dette er nye Ford Puma som går inn i den sterkt voksende klassen av kompakte crossovere.

De har nok også tapt mye salg på at de lenge ikke hadde mer enn én SUV i det europeiske markedet: Nemlig Kuga. SUV-ene har økt markedsandelene sine kraftig de siste årene, den kjøpefesten har ikke Ford fått sin del av.

Men nå er det klart for en SUV-offensiv. Kuga kommer snart i ny utgave, den får følge en en ny, kompakt crossover som heter Puma. Senere i år kommer også den digre SUV-en Explorer til Europa og Norge. En ladbar hybrid-løsning skal bidra til at prisen her blir konkurransedyktig.

Blant de øvrige strategiene til Ford nå er å satse tyngre på pickuper og andre nyttekjøretøy. Det påvirker naturligvis også satsingen i vår del av verden.

