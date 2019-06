– Det er helt vilt å være favoritter i vårt første VM

De forteller at det både kan være fordeler og ulemper ved å være laget alle vil slå.

– Det kan slå litt begge veier. Hvis motstanderne føler de spiller bra mot oss bygger de opp selvtillit. Gjør vi det vi skal og går foran tidlig kan de fort bare gi seg.

– Da tenker de at det er greit å tape for oss siden vi er det beste laget. Det er viktig å få en god start, så de gir opp og ikke får selvtillit, mener Mol.

– Ingen tvil om at de er gode nok til å vinne

Vegard Høidalen var med på å ta Norges hittil eneste VM-medalje da han sammen med Jørre Kjemperud tok bronsen i 2001. Han er ikke i tvil om at det norske laget har det som skal til for å vinne.

– Det er ingen tvil om at de er gode nok til å vinne, men vi må forstå at det er ekstremt jevnt. At de har klart å vinne sju av de siste ti turneringene er egentlig helt uforståelig, og veldig spesielt. Hver eneste kamp i main draw i World Tour møter de lag som kan slå dem, sier han til TV 2.

– At de har vunnet så mye betyr at de har en x-faktor. Det er så hinsides små marginer, og derfor er det de har gjort ekstremt imponerende. Det er vanskelig å sette fingeren på hvordan de har klart det. De er helt spesielle. Marginene er så små at det nå godt kan gå tre år uten at de vinner en turnering selv om de spiller godt.

Høidalen er ikke i tvil om at nordmennene har det som skal til for å skrive seg inn i historiebøkene som tidenes aller beste lag.

– De kan bli historiens beste lag. De er allerede oppe og snuser på å være det beste laget i World Tour-historien, men det er fortsatt et stykke opp. Det er fortsatt langt opp til de aller beste i historien, men de har begynt å gå den veien og det blir veldig gøy å følge dem.

– De har masse press på seg

Høidalen er klar på at det er et annet press som venter de norske gutta når de nå skal spille et VM som favoritter.

– Dette er egentlig den første turneringen der jeg føler de har et press. De har vært unge, talentfulle gutter som har gjort det ekstremt bra. Nå er de nummer én, og laget alle vil slå. Det er en svær greie, som fører til masse press. Volleyball er en kjempestor idrett på verdensbasis, forteller Høidalen.

Bronsemedaljevinneren fra 2001 mener det er mange lag som er gode nok til å slå nordmennene.

– Brasilianske Bruno og Evandro slo dem i turneringen i Polen. Det er et lag som har kvaliteter som gjør at de er ekstremt vanskelige å spille mot om de er på sitt beste. Amerikanske Dalhausser og Lucena har vært til og fra i World Tour, men er å regne med.

Som de norske gutta ser også Høidalen det nederlandske laget med Alexander Brouwer og Robert Meeuwsen som en utfordrer.

– Nederland er det siste europeiske laget som vant VM, og er alltid farlige. De tre lagene regner jeg som veldig farlig. Så er det noen gode polske lag, men jeg tror ikke de tar Anders og Christian.

– Det er mange kanongode lag som kan ta dem, men det er de som er favoritter, og det er det en grunn til. Likevel er marginene så små at de kan ryke rett ut uten nødvendigvis å ha spilt dårlig, avslutter Høidalen.