Ekspertens tips: – Ikke planlegg kjæresteferie

– Har du enkle råd for de som ikke driver med Excel-skjema?

– Dere må skaffe dere Excel-skjema for å gjøre det bra. Ellers er et enkelt råd å tenke på hvordan poengene blir ganget opp ut fra hvilken kategori rytterne tilhører. Et annet tips er ikke å planlegge kjæresteferie for så å finne ut at du må bruke mange timer på Excel-ark. Det er ikke spesielt populært. Det har ikke noe med spillet å gjøre, men mer et generelt tips, sier han.

29-åringen snakker nemlig av erfaring. I fjor ble det langt færre paraply-drinker og timer ved bassengkanten enn planlagt.

– I fjor bommet jeg på datoene og bestilte ferie slik at den første uken i Syden overlappet med den siste uken i Tour de France. Jeg brukte mange timer på å regne på Excel-arkene mine på hotellrommet. Men det var veldig deilig og spennende å sitte på siste dag å vite hvem som måtte havne på hvilke plasser for at det skulle gå min vei, sier han.

Heldigvis har han en samboer som lar ham leve ut Tourmanager-drømmen. Sundt får følge hvert tråkk fra sofakroken.

– Hun er veldig forståelsesfull, men hun var nok fornøyd med at jeg vant slik at jeg fikk noe igjen for at jeg brukte så mye tid på det, ler han.

Sundt kommer til å være godt forberedt før årets Tourmanager-utgave.

– Det blir noen timer med planlegging i helgen. Samboeren min er heldigvis borte på Syden-reise. Da kan jeg bruke så lang tid jeg bare vil, humrer han.

– Du har rett og slett sendt henne bort?

– Hehe, nei, de har reist på egenhånd. Hadde hun reist én uke seinere kunne jeg faktisk sett på uten å måtte si nei til hennes forslag om å gjøre noe annet. Hadde hun dratt tre uker seinere kunne jeg fått sett siste uken uten hennes forsøk på å forstyrre meg, sier han lattermildt.

Finn klatrekongen

Foreløpig er i hvert fall planleggingsfasen i boks.

– Jeg setter meg ned helgen før for å se på hele ruten og hvilke ryttere som skal være hvor. Jeg liker å gå gjennom etappeprofilene og spesielt se på de siste kilometerne av hver flate etappe. Da ser jeg om det er tekniske avslutninger. En rytter som Peter Sagan vil for eksempel gjøre det mye bedre i en avslutning hvor det er mye teknisk kjøring inn mot mål kontra rett frem. Jeg leser en del analyser på andre nettsteder om hvem de tror kommer til å gjøre det bra, for eksempel Inner Ring, Procycling og Cyclingnews. Et godt tips er å følge Tour de France på Twitter. Da får man vite hvilke hvem som av ulike årsaker må trekke seg fra dagens etappe. Jeg sitter på kvelden og regner ut hvem jeg skal ha på etappen dagen derpå, men jeg gjør ikke byttene før på rittdagen. Da brenner man ikke bytter på feil rytter, sier han.

29-åringen diskuterer hver etappe med kompisen Eirik Jokerud. Han føler det hjelper å få innspill. Et nyttig tips er å finne ut hvilke ryttere som går for å vinne klatretrøyen.

– De er ofte i brudd. De vinner ikke så mange etapper, men de plukker mange poeng underveis. De er utfordrende, for det er en trøye som er vanskelig å treffe på. Jeg bruker mye tid mellom etappene vil å vurdere hvem jeg tror går i brudd.

Han har lenge vært fascinert av Tour de France og sykkel. Kunnskapen er svært nyttig når han pusler med laget sitt.

– Jeg følger med på Tour de France fra før. Jeg synes det er kjempegøy. Dette er bare et spill som gjør at du får det enda mer moro ut av å se Tour de France. Da kan man bry seg om hvem som vinner en innlagt spurt eller er først over en kategorisert stigning. Det er et spill man kan vinne, og det er alltid gøy å vinne spill. Jeg tror at man, ved å benytte data, kan redusere flaks i spillet. Det er flaks og tilfeldigheter som skiller spillerne fra nummer én til nummer 100. Om man har kunnskap og setter seg inn i ting blir man topp 500, sier han.

En ting forandrer seg i hvert fall ikke fra år til år.

– Det kommer til å være mange stygge ord og tanker om ryttere som burde vært i bruddet og ikke er det, og ryttere som er i bruddet som jeg ikke har. Men det skaper en ekstra dimensjon, sier Tourmanager-eksperten.

Førstepremien i Tourmanager er en Skoda EMTB-sykkel til en verdi av kr 35 000. I tillegg er det fine dagspremier. Sundt mener det er en ekstra gulrot.

– I 2011 hadde dere en landeveissykkel til 10 000 som dagspremie. På en etappe var jeg fem poeng unna å vinne. Da ble jeg så irritert at jeg gikk på sportsbutikken og kjøpte meg landveissykkel, forteller han.