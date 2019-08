Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.nosvarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny. Vi har kjøpt en BMW X5 som er veldig fin i lakken og vil gjerne beholde den slik.

Anbefaler du noen type lakkforsegling her eller gjør jeg jobben like bra hvis jeg polerer den jevnlig selv?

Hva er eventuelt fordelen med en forsegling, hvor mye er det verdt å bruke på en behandling?

Benny svarer:

Heisann og aller først gratulerer så mye! På en så ny, dyr og fin bil må du selvfølgelig ta godt vare på lakken. Slik at den forblir fin også framover.

Her finnes det mange meninger og ulike teorier om hva som er best. Det handler også litt om hvilket nivå man legger seg på. Både når det gjelder pris og jobb. Her har vi alt fra detailer-nerder som nærmest har et psykopatisk forhold til lakk og glans – til de som gir fullstendig blaffen og lar en tilfeldig regnskur gjøre vaskejobben og som er fornøyd med det. Så meningene er mange og delte om hva som er "godkjent standard".

Jeg mener at på en alminnelig pen og fin bruksbil, må man sørge for å få polert i alle fall to ganger i året. Det er egentlig en ganske hyggelig jobb om man har et greit sted å stå, litt musikk til arbeidet og kanskje en kaffetermos innen rekkevidde...

Mange lever i den villfarelsen det er voksen som gir lakken glans. Slik er det ikke. Det er forarbeidet man legger i det som er det avgjørende for glansen. Det vil si hvor godt man har renset lakken, fått ut gamle pigmenter og hvor godt hvor godt man får polert den opp som er avgjørende for sluttresultatet og glansen.

Til slutt legger man en "sealer" eller, forsegler oppå der igjen. Vi snakker altså om en to-trinns jobb. (tre - om bilen har slitt lakk, da blir rens og polering to ulike operasjoner). Men; Først rens / polering. Så en sealer som beskyttelse på toppen.

De virkelig seriøse her bruker carnauba-voks som sealer. Den som gir fin glød og glans, men har noe begrenset varighet. Etter 2 - 3 måneder må man gjøre jobben på nytt. Selv bruker jeg en syntetisk sealer som varer i alle fall et halvt år.

En polermaskin gjør jobben enklere, kanskje bedre også. Selv bruker jeg god gammeldags håndkraft, men tanken på en polermaskin slår meg stadig oftere...

Det er i prinsippet det samme et bilpleiefirma også gjør med lakken din, om du ikke gidder selv. Mange benytter seg av det. Enkelt greit – og dyrt, om man bruker et seriøst firma som tar kort og man får kvittering.

Lakkbehandlingsprogram der man sliper ned "topper" i lakken, polerer og forsegler og forplikter seg til etterbehandlinger, kan godt ha noe for seg også, men min erfaring at suksessen er noe begrenset i forhold til prisen.

Det at man passer godt på bilen, har naturligvis også mye å si for verdien. Biler som har gått for lut og kaldt vann i mange år, vil kunne tape seg mye mer enn biler som blir pent behandlet.

Polerer man bilen grundig to ganger i året og vasker den jevnlig så holder det for de fleste av oss. Lykke til med polering av BMW-en!

