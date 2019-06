Politiet har fått foreløpig obduksjonsrapport og gikk onsdag gjennom rapporten med kvinnens nærmeste pårørende og deres bistandsadvokat.

Det er gjennomført en full rettsmedisinsk undersøkelse av kvinnen, som døde på Haukeland universitetsjukehus 12. juni 2019.

Den foreløpige undersøkelsen konkluderer med at dødsårsaken trolig er blodforgiftning som følge av infeksjon.

Det er påvist DNA fra campylobacter hos kvinnen og campylobacterbakterier har trolig ført til en tarminfeksjon som har medført blodforgiftning.

Kvinnen som døde fikk behandling for en annen alvorlig sykdom før hun ble innlagt på HUS med mage og tarmsymptomer 8. juni.

Kvinnens immunforsvar var sterkt svekket som følge av behandlingen og hun var derved ekstra utsatt for infeksjoner og påfølgende blodforgiftning.

Patologens foreløpige konklusjon er at kvinnen fikk blodforgiftning av campylobacter fordi hun hadde en tarminfeksjon med denne bakterien, men at hun neppe ville fått blodforgiftning dersom hun ikke hadde hatt et redusert immunforsvar.

Rundt 2000 personer har trolig blitt syke av bakterieinfeksjonen.

Totalt har 49 voksne og 15 barn vært innlagt som følge av sykdomsutbruddet i øykommunen.

5. juni døde en ett år gammel gutt fra Askøy på Haukeland universitetsykehus.

Fylkeslegen i Hordaland finleser nå pasientjournaler for å se om legevakt og sykehus ga ettåringen forsvarlig helsehjelp før dødsfallet.

Undersøkelser gjort på Haukeland sykehus slo fast at den aggressive tarmbakterien campylobakter er årsaken til sykdomsutbruddet.

Over to uker etter de første sykdomstilfellene anbefaler kommunen fortsatt at innbyggerne koker drikkevannet.

Kommunen har den siste tiden jobbet med å finne ut hva som er smittekilden.

I forrige uke ble det klart at dyreavføring, som har trengt seg gjennom sprekker i fjellet, antageligvis er årsaken. Siden har kommunen gjort undersøkelser av avføring funnet i nærheten av vannbassenget.

Saken oppdateres!