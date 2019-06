Sommerferie betyr bilferie for veldig mange av oss. Og antallet nordmenn som velger bilferie er økende.

En spørreundersøkelse gjort av Kantar TNS på oppdrag for Europeiske Reiseforsikring viser at nesten hver fjerde nordmann har vært på bilferie det siste året (23 prosent).

Dette er opp fem prosentpoeng fra samme undersøkelse året før, da var tallet 18 prosent. 1.001 intervjuer er gjennomført blant personer mellom 16 og 67 år.

– Av undersøkelsen går det frem at det er Norge som er bilferieland nummer én. Deretter kommer Danmark og Sverige, fulgt av Tyskland og Frankrike. 65 prosent drar på bilferie i Norge. 30 prosent drar til Sverige, 26 prosent til Danmark, 17 prosent til Tyskland og 8 prosent til Frankrike, forteller Sigmund Clementz som er informasjonssjef i If og Europeiske Reiseforsikring.

Klassisk Autobahn-tabbe

Bilferie er mest utbredt blant familier. Én av fire reiser med barn under 15 år, mens sju prosent har med kjæledyr.

Sigmund Clementz er informasjonssjef i If og Europeiske Reiseforsikring.

Europeiske er store på reiseforsikring. Dermed har de også et godt bilde av hvilke problemer nordmenn på ferie kan oppleve. If har forsikret hver femte bil i Norge, ifølge bransjetall fra Finans Norge.

– Motorhavari, punkteringer med behov for veihjelp og bilinnbrudd er vanlige saker vi hjelper til med gjennom sommeren. Enkelte sjåfører gjør også en klassisk Autobahn-tabbe, de presser bilen for hardt. Mange bilverksteder i og rundt byen Kassel midt i Tyskland har reparert norske biler. Oppoverbakkene i området blir for mye for bilen etter å ha kjørt fortere enn vanlig i flatt terreng over lang tid, forteller Clementz.

Mange nordmenn får en dårlig start på ferien

Fortviler over dårlige dekk

Dårlige dekk skaper også problemer for mange nordmenn på bilferie.

– Tyske bilbergere fortviler over dårlige dekk hos mange turister fra Norge, Sverige og Danmark. Gammel og stiv gummi i bildekkene gjør at de sprekker eller eksploderer i høye hastigheter på Autobahn. Selv om slitasjen på gummien og mønsteret er liten, er det viktig å tenke på at gummiens egenskaper endrer seg over tid. Kjører du i 140 kilometer i timen og et dekk plutselig flerres opp, skal det ikke mye fantasi til for å forestille seg hva som kan skje. Lange strekk i høy fart gjør at den gamle gummien i dekkene ikke tåler varmeutviklingen, forteller Clementz.

Han legger til:

– Bilbergerne i Tyskland peker særlig på at gummien i enkelte skandinaviske bobiler er gammel og dårlig. Forholdsvis liten bruk og slitasje gjør nok at mange tøyer dekkstrikken litt vel langt.

Så lett er det å stjele tusenvis av norske biler

Gjennom kaskoforsikringen har norske biler inkludert veihjelp i Europa. Det kan komme godt med noen ganger. Foto: ADAC.

Tomme for strøm

Også If merker at elbilene blir en stadig større del av den norske bilparken:

– Stadig flere våger seg ut på elbilferie. Det ser vi ut fra skademeldingene som kommer inn til våre skadesentre for Norge, Norden og utlandet ellers. Det er først og fremst Norge elbilsjåføren velger som sitt ferieland. Her har man erfaring og det er et godt utbygget ladenett. Vi må likevel hver sommer bidra med veihjelp til elbiler som har gått tomme for strøm, både her og i utlandet.

– Denne veihjelpen er dekket på samme måte på forsikringen som om bilen ville gått tom for bensin eller diesel. Gjennom kaskoforsikringen har norske biler inkludert veihjelp i Europa, og det skjer hundrevis av bilberginger – med både tradisjonelle biler og elbiler - hver sommer som forsikringsselskapene hjelper til med.

Norske Tesla-eiere har vært bilferie-pionerer ut i Europa. Nå følger også andre merker med lang rekkevidde etter.

Må planlegge bedre

Forsikringsselskapet If har registrert elbilskader såpass langt unna som i Frankrike og Spania.

– Utfordringen med elbilferie nedover i Europa er at du må planlegge reiseruten bedre enn her hjemme i Norge, men vi erfarer at de som har biler med lang rekkevidde tar elbilen med utenfor Norden. En del sjåfører har nå fått betydelig erfaring med denne type ferie, og gjør dessuten grundig research på forhånd.

– Vær klar over at elbilen din – særlig Tesla – kan vekke oppsikt utenfor Norges grenser. Norge ligger i verdenstoppen i utbredelse av elbiler, og du skal ikke lenger enn over Svinesundbrua før situasjonen er en helt annen, avslutter Sigmund Clementz.

