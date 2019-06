Gjennom snart 20 år har Jon Henrik Larsen fra Salangen i Troms bygget opp nettstedet Salangen-Nyheter.

Nå frykter redaktøren med autisme at alt må legges ned fordi kommunen har redusert støtten til assistent.

I 2006 fattet Salangen kommune et vedtak der Jon Henrik fikk innvilget en BPA (brukerstyrt personlig assistent) i 75 prosent stilling. Det står i vedtaket at assistenten skal bistå med tanke på både jobb og i hjemmet.

– Dolket i ryggen

Ordningen har vart frem til nyttår. Da kommunen bestemte at assistenten kun skulle hjelpe til i hjemmet.

– Jeg opplever det som et hån. Her har jeg holdt på i 20 år med yrkesrettet arbeid som har gitt inntekter til stat og kommune. Jeg føler jeg er dolket i ryggen når jeg kun skal få hjelp til dusjing og tannpuss, sier Jon Henrik Larsen.

I praksis er timene med assistent redusert fra 26 timer i uken til 15.

Nyvalgt leder i Norges Handikapforbund, Tove Brandvik, mener kommunen har håndtert saken dårlig.

Statsminister Erna Solberg, som torsdag var på rundreise på Østlandet, påpeker at det er 66.000 unge mellom 15 og 29 år som faller utenfor, og ikke er i jobb, utdanning eller arbeidsmarkedstiltak.

– Vi trenger å sørge for at det blir færre i denne gruppen, og at flere mestrer livene sine. Da må vi komme tidlig inn, og da må vi ha lav terskel for å nå det, sier statsministeren til TV 2.

Erna: – Tror de har hatt mye nytte av det

Erna Solberg mener kommunen bør vise skjønn i saken med Jon Henrik Larsen.

– Det er fullt mulig av kommunen å gjøre det bredere enn det de har tolket. Der er jeg enig med Handicapforbundet i at det ikke er begrensninger fra staten på hvor mye du bruker eller hvor mange timer du gir. Det vi har sagt, er at det skal være valgfrihet til å kunne ha en BPA-ordning, sier Solberg.

Hun legger til at en kommune også må se på hvilken nytte de totalt sett har av tilbudet som er skapt.

– Jeg tror at i Salangen har de hatt mye nytte av det. De har laget et eget lite mediehus og en egen arbeidsmarkedstrening, rett og slett fordi man har fått dette til å fungere. Så det kan jo være at de sparer penger som de egentlig kommer til å tape mer på i andre deler av budsjettet sitt ved at de opprettholder et sånt vedtak, sier Erna Solberg.