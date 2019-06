I kveld synger «TIX» sin nye låt «Neste sommer» på Allsang på grensen.

Tidligere i sommer slapp han låta «Jeg vil ikke leve» som er mye mørkere enn tidligere musikk han har utgitt. Derfor følte han det var viktig å lage en litt annen sommer-stemning og i tillegg lage en gladlåt.

Egen Allsang-låt

Den 26 år gamle bærumsguttens sommerlåt «Neste sommer» er en allsang-låt som er spesialsnekret for TV 2-programmet. Da han fikk beskjed om at han skulle spille på Fredriksten festning i Halden lagde han en låt som skulle passe inn.

– Jeg tenkte at jeg trengte en ny låt som farmor på 70 år kan synge og da ble det en allsang-låt, sier TIX til TV 2.

– Motstander av pels

PELSKÅPE: Andreas «TIX» Haukland på Allsang på grensen. Foto: Thomas Andersen/ TV 2

«TIX» opplever en enorm suksess om dagen og avsluttet VG-lista forrige fredag til vill jubel. Han har blitt godt kjent med sitt tydelige image i pelskåpe på scenen, noe han også iførte seg under Allsang på grensen.

– Pelsen dukket opp i 2015 og er veldig fin. Historien bak får kanskje Norge vite etterhvert.

– Hva sier folk til at du bruker pels på scenen?

– Jeg er egentlig motstander av pels, men det er «outfiten» min. Det er kanskje litt dobbeltmoralsk, men jeg opplever ikke så mye kritikk for folk vet at den pelsen har jeg gått med så lenge, sier TIX som ikke har fått reaksjoner for pelsbruken på scenen.

Slo gjennom med russelåter

Karakteren «TIX» slo gjennom i 2015. Med russelåten «Sjeiken 2015» kom strofer som «I kveld er det lov å være hore/Vil du være med meg hjem når vi drikkes under bordet?», og strømmetallene gikk til himmels.

Når «TIX» lager låter nå er det ingen som får høre låtene hans før de ligger på Spotify. Han er hemmelighetsfull i prosessen før musikken hans slippes og ikke engang familien får høre noe.

– Jeg tenker ikke på å få feedback på låtene før jeg slipper de. Foreldrene mine er positive til karrieren min. De vet at alle avgjørelser jeg gjør i karrieren min ikke er tilfeldig, avslutter TIX til TV 2.