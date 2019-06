Iselin (19) trodde hun var ferdig på videregående, men fikk ikke vitnemål

Fredag i forrige uke var hele avgangstrinnet på Lillestrøm videregående skole samlet. Det var vitnemålsoverrekkelse, og elevene skulle få overlevert beviset på fullført skolegang før de tok sommerferie.

Blant de spente var 19 år gamle Iselin Andresen Olafsen. Etter sommeren har hun planer om å begynne rett på nye studier, og har søkt blant annet på sykepleierstudiet og jusstudiet.

Etter den høytidelige overrekkelsen på skolen, gikk Iselin og klassekameratene ut i skolegården for å se på vitnemålene sammen. Men da de åpnet konvoluttene, hadde alle et vitnemål, bortsett fra Iselin. Hun fant kun et kompetansebevis.

– Jeg ble veldig forundret, forteller hun til TV 2.

Iselin snakket med sin kontaktlærer, som sa at det må ha skjedd en feil. 19-åringen trenger generell studiekompetanse for å komme inn på studieretningene hun har søkt på, og har jobbet målrettet hele videregående-utdannelsen. Hun har også fått bekreftet fra rådgiveren på skolen gjentatte ganger at utdanningsløpet hun går gir generell studiekompetanse.

Dagen etter kommer hun tilbake på skolen sammen med pappa Svein. Da viser det seg at innholdet i konvolutten ikke er feil. Selv om hun har jobbet målrettet mot generell studiekompetanse hele skolegangen, har hun ikke en fagkombinasjon som gir det.

Iselin har ikke generell studiekompetanse.

– Jeg ble helt tom. Plutselig trodde jeg at jeg måtte ta et friår. Det var ikke planen, forteller hun.

Skolens ansvar

Feilen som førte til at Iselin ikke hadde en godkjent fagkombinsjon, begynte allerede flere år tilbake.

For å få generell studiekompetanse må man han syv såkalte programfag. Det ble tidligere kalt valgfag, og inkluderer fag som matematikk og biologi.

I sitt andre år på videregående valgte hun matematikkfaget S1. Rådgiveren på skolen fortalte at dette, kombinert med faget R1-matematikk, som hun hadde fra tidligere, kunne stå ved siden av hverandre som programfag.

De to er derimot motstridende fag.

Enkelt forklart: Iselin trodde hun hadde syv programfag, men hadde bare seks. Dermed hadde hun ikke generell studiekompetanse.

– Jeg har gått tre år på skole, og trodde jeg hadde fått vitnemål. Plutselig endrer alt seg, sier 19-åringen.

Rektor ved Lillestrøm skole, Øivind Sørlie, sier at skolen er svært lei seg for situasjonen.

– Det er sterkt beklagelig, og skulle aldri ha skjedd, sier Sørlie til TV 2.

Han legger seg flat, og sier skolen tar på seg det hele og fulle ansvaret for at Iselin ikke hadde riktig fagkombinasjon.