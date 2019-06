Superspissen sammenlignes med van Nistelrooy, Shearer og Owen

Se Norge-England på TV 2 og TV 2 Sumo torsdag 21.00 (sendestart 19.45 på Sumo og tv2.no, 20.30 på TV 2)

Le Havre, Frankrike (TV 2:)

Dersom Norge skal lykkes i å temme England torsdag, kan «rovdyret» på topp være den fremste bidragsyteren å stanse.

Ellen White har scoret fire mål på fire kamper i VM, og blir forut for kvartfinalen hyllet av sin trener.

– Hennes karaktertrekk er som van Nistelrooy, Shearer og Owen. Hun har gått fra å være en hardtarbeidende spiller til et rovdyr, sier Phil Neville.

– Jeg har ikke sett noen som er bedre i VM

Den tidligere Manchester United- og England-spilleren vet hva han snakker om, ettersom de tre førstnevnte alle er spillere han selv jobbet tett med gjennom karrieren. England-sjefen mener Whites spissprestasjoner i mesterskapet til nå er uten sidestykke.

– Ellen har hevet spillet sitt til et nytt nivå. Vi snakker om den spilleren jeg så i EM for to år siden, som spilte på venstrekanten og folk først og fremst tenkte på som et arbeidsjern og en som ville gjøre en jobb for laget uavhengig av hvor man plasserte henne. Nå er hun en av en av de største angriperne i turneringen. Jeg har ikke sett noen som er bedre i VM, det må jeg si, sier Neville.

Tenker ikke på toppscorertittelen selv

Selv er White mest opptatt av lagets prestasjoner når TV 2 konfronterer henne med at en potensiell tittel som VM-toppscorer lurer i horisonten.

– Min prioritering er laget. Min prioritering er å bidre enten utenfor eller på banen, og fokusere på hvordan vi kan få det resultatet vi ønsker mot Norge, sier 30-åringen.

Til tross for at engelskmennene allerede har møtt Japan dette mesterskapet, et lag som har tatt sølv og gull i de to foregående VMene, mener White at det kreves enda mer av henne og lagvenninnene når Norge står på motsatt banehalvdel i Le Havre.

– Jeg forventer at de er fysiske, godt organiserte og gode teknisk. Vi må virkelig få til spillet vårt. Japan var åpenbart en veldig tøff kamp, men dette er en kamp der alt kan skje. Det er definitivt vår hardeste test til nå, sier storscoreren som like før mesterskapet signerte for hardtsatsende Manchester City.

– Det er bare å grue seg til hun begynner å skyte med høyre

En av grunnene til at White har et såpass godt mesterskap kan ironisk nok være at hun mistet deler av klubbsesongen med Birmingham City på grunn av ryggproblemer. Det betød at verken hun eller angrepskollega Jodie Taylor (som slet med kneproblemer) ikke kom inn i England-leiren før i januar, og ifølge Neville høster hun nå fruktene av å være mer uthvilt enn mange andre.