Rekordmange dropper charter

Mens charterferien blir mindre attraktiv, er det andre former for ferier som vekker nordmenns interesse. Og noe som har hatt en betydelig oppgang de siste årene, er bilferien.

Mens syv prosent ville ty til bilen i 2017, svarer 12 prosent at de vil på bilferie i år. Dermed er bilferien den formen for ferie som øker mest de siste tre årene.

De populære stedene

Så hvor er det nordmenn ønsker seg til når de setter seg i bilen?

Som tidligere år er det Øst- og Vestlandet som er de mest populære sommerdestinasjonene i Norge. Nesten halvparten av de som skal feriere i Norge svarer at de har planer om å reise til Østlandet, mens nærmere en tredjedel svarer at de skal til Vestlandet.

I undersøkelsen har nordmenn blant annet fått følgende spørsmål:

«Tenk deg at du skulle reise på ferie i ett fylke i Norge i sommer, hvilket ville du valgt? Velg det fylket du synes det ville vært spennende /interessant å besøke løsrevet fra om du har feriested eller familie/venner der».

Her svarer mer enn en av tre at de ville besøkt et av fylkene i Nord-Norge. Hele en av fem ville besøkt Nordland.

Blant de under 30 år er ferie i Sogn og Fjordane betydelig mer foretrukket enn for de andre aldersgruppene. For de som er over 30 år er det Nord-Norge som trekker sterkest. Troms kommer på andreplass for de mellom 30-44 år, mens Finnmark er på andreplass blant de over 45 år.