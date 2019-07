Stortalentet kommer fra Leeds, og overgangssummen skal ligge på om lag 107 millioner kroner.

Clarke kom gjennom ungdomsakademiet til Leeds, og debuterte i Championship mot Brentford i oktober.

Han var på banen i 25 kamper for Leeds forrige sesong og hjalp dem til en playoff-semifinale, der de røk ut mot Derby. Han startet kun tre ligakamper, men viste likevel nok til å overbevise Tottenham og manager Mauricio Pochettino.

I sin blogg om hvilke Championship-spillere som blir de neste Premier Leage-spillerne skriver TV 2-kommentator Kasper Wikestad at Clarke er imponerende rolig til tross for ung alder.

– Han har aldri spilt ligafotball før denne sesongen, men det som imponerer mest er likevel roen og tryggheten kombinert med spilleforståelse. Det ser ikke veldig spektakulært ut, men han skaper målsjanser for medspillere nesten hver gang. Lar seg aldri stresse og har en følsom høyrefot, skriver Wikestad om den unge engelskmannen.

Tottenhams første signering siden januar 2018

Clarke blir Tottenhams første signering siden Lucas Moura kom fra PSG på siste dag av januarvinduet i 2018. Da overgangsvinduet stengte i fjor sommer var det første gang siden sommer- og vintervinduene ble innført i 2003 at et lag gikk et sommervindu uten en eneste signering.

Mangelen på signeringer har ført til frustrasjon blant fansen, noe Pochettino uttalte seg om etter fjorårets vindu.

– Det er selvfølgelig vanskelig å forstå for folk at Tottenham ikke signerer eller selger en spiller, men av og til må man gjøre ting litt annerledes. Hvis vi er fornøyd med stallen, og ikke kan forsterke den, så er det av og til bedre å holde stallen samlet, sa argentineren den gang.

Pochettino har også uttalt at mangelen på signeringer har skyldtes kostnadene ved å bygge ny stadion, og svekkelsen av pundet som følge av brexit.