– Jeg angrer veldig, sa han i retten ifølge NRK.

Kvinnen var ute på kveldstur med barnevogn da hun ble voldtatt. Det var et DNA-funn på stedet som førte til at mannen ble pågrepet. Han har sittet i varetekt siden.

Ifølge tiltalen overfalt han en småbarnsmor som var ute og trillet barnevogn i et boligområde på Sem i Tønsberg.

Han truet kvinnen med en skrutrekker, presset henne over et autovern og voldtok henne, heter det i tiltalen som er tatt ut av statsadvokat Mari Gjersøe i Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter.

Tiltalen er tatt ut etter straffelovens paragraf 292, som har en strafferamme på 15 års ubetinget fengsel.

I tillegg er mannen tiltalt for ved tre anledninger å ha kjøpt seksuelle tjenester på internett fra midten av januar til 1. april og for å ha brukt kokain samme dag som voldtekten han er tiltalt for fant sted.

– Han erkjenner de faktiske forholdene, men har ikke sagt noe om motivet for overfallet, har mannens forsvarer, advokat Robert Wagner, tidligere uttalt til Aftenposten.

Det er satt av to dager til saken i tinghuset i Tønsberg med statsadvokat Mari Gjersøe som aktor og sorenskriver Jørn Holme som administrator.

(©NTB)