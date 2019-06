Huawei har ikke offisielle samarbeidsprosjekter med det kinesiske militæret, og tilpasser ikke produkter for landets væpnede styrker, sier Song Liupping i selskapet til CNBC.

Forsikringene fra en av toppsjefene i den kinesiske teknologigiganten kommer etter at Bloomberg har avdekket at Huawei-ansatte har samarbeidet med medlemmer av Folkets frigjøringshær (PLA) og militære institusjoner.

Kunstig intelligens

I løpet av det siste tiåret har det vært minst ti forskningsprosjekter som spenner fra kunstig intelligens til radiosamband, skriver nettstedet og viser til offentlig tilgjengelige studier som daterer seg tilbake til 2006.

– Akkurat disse opplysningene har vi ingen kommentarer til, men vurderingen som vi har formidlet tidligere om at Norge ikke bør bygge opp kritisk infrastruktur med land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, står seg fremdeles, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til TV 2.

I trusselvurderingen for 2019 advarer PST mot Huawei, som har vært brukt som utstyrsleverandør både av Telia og Telenor. Allerede i 2009 ble den rødgrønne regjeringen advart, fra både PST, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Etterretningstjenesten.

– Vi har sagt at man bør være oppmerksom på Huawei som aktør. Det er korte forbindelser mellom den kommersielle virksomheten og det kinesiske regimet. Kinas etterretningslov pålegger for eksempel både private og kommersielle aktører å samarbeide med nasjonen når den ønsker det, sa PST-sjefen i februar.

Et av de åpne prosjektene som dreier seg om kunstig intelligens, er finansiert av «242», Kinas nasjonale informasjonssikkerhetsprosjekt. I et annet prosjekt har en Huawei-forsker samarbeidet med en forsker fra det nasjonale universitet for forsvarsteknologi.

I en uttalelse til Bloomberg sier talsmannen Glenn Schloss at Huawei ikke har vært klar over at ansatte har publisert forskningsrapporter på egenhånd.

– Huawei har ikke et forsknings- eller utviklingssamarbeid med de PLA-tilknyttede institusjonene. Huawei utvikler og produserer bare produkter tilpasset sivile standarder verden rundt, sier Schloss.

– Vanlig å samarbeide

Professor Wong Kam Fai ved det kinesiske universitetet i Hong Kong sier at det er vanlig at kinesiske universiteter og selskaper samarbeider med myndighetene eller militæret.

– Universitetene stiller seg ganske åpne til å jobbe med militæret. Hvis det er veldig sensitivt, blir det hemmeligstemplet, sier Wong til Bloomberg.

I mai kuttet Google samarbeidet med Huawei. Samtidig meldte flere teknologigiganter at også de vil bryte med den kinesiske mobilprodusenten.

Huawei reagerte på at USAs president Donald Trump innførte forbud for amerikanske selskaper å bruke utenlandsk teleutstyr som kan være en fare for landets sikkerhet.

USA forbyr allerede statlige etater å inngå kontrakter med Huawei eller andre selskaper som bruker Huaweis utstyr.

USA har på det sterkeste advart mot å bruke 5G-teknologi fra Kina og hevder at selskap som Huawei er pålagt å dele opplysninger med kinesiske etterretningsmyndigheter.