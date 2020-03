Da den siste uken av Torpet rullet i gang, var det skøyteløper Hege Bøkko, dekkonge Tommy Sharif, Ex on the Beach-profil Adrian Sellevoll og programleder Asgeir Borgemoen som var igjen på gården.

Sellevoll ble førstemann til å ryke i «Kims lek» mot Bøkko, og de tre finaleplassene kunne derfor fordeles mellom Sharif, Bøkko og Borgermoen.

De tre møttes i en kunnskapsduell. Kampen var lenge jevn, men den sistnevnte stakk av med seieren og kunne dermed dra inn til Farmen kjendis-gården.

RØK UT: Adrian Sellevoll røk ut rett før finalen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Stolt vinner

Borgemoen sier det føltes som en liten revansje å komme tilbake på gården. Han kom nemlig inn på Farmen som utfordrer, men Farmen-gjengen valgte at Mia Gundersen skulle få bli på gården.

– Det er aldri kult å bli valgt bort. Derfor kjente jeg at det ble sånn: «Her kommer jeg! Jeg skal tilbake!». De er noen godinger og snillinger alle sammen på Farmen-gården, så det var ingen sure miner. Jeg hadde lyst til å være i felleskapet og jobbe med de andre på gården.

Han fikk likevel dårlig samvittighet da han danket ut Hege Bøkko og Tommy Sharif i finalen.

– Det føltes jo veldig bra, men det var veldig rart. Det var flere følelser. Det var en fantastisk deilig følelse å vinne, samtidig kjente jeg at jeg hadde dårlig samvittighet for å slå ut Tommy og Hege. Jeg ble veldig unnskyldende. De hadde vært på Farmen lenger enn meg, og de ville jo tilbake minst like mye som meg. Jeg blir litt sånn, jeg. Jeg får lett dårlig samvittighet.

GJETTET: Tommy Sharif gjettet på flere av oppgavene. Foto: Alex Iversen/TV 2

For vanskelig oppgave

Bøkko var kun ett poeng unna seieren. Det kom en kraftglose etter tapet, men hun er ikke bitter.

– Man blir skuffet, men Asgeir er absolutt en verdig vinner.

Moroklumpen Tommy Sharif fikk en sur tredjeplass i finalen.

Til TV 2 sier han at ordene og formuleringene i den avgjørende kunnskapskonkurransen var så vanskelige at han ba om tolk.

– Jeg har gått på norsk skole, så det handler ikke om det. Jeg tror de fleste i Norges befolkning ville hatt problemer i den konkurransen. Jeg hadde aldri hørt mange av ordene før.

Sharif sier han fulgte magefølelsen, og ble overrasket hver gang han fikk riktig på kunnskapsspørsmålene.

– Jeg har bestilt time for å ta ultralyd av magen min. Jeg skjønner ikke hvordan jeg klarte å følge magefølelsen og få så mange riktige svar. Det må være noe rart i den magen, sier han humoristisk.

Han ønsker en enklere finale, og med glimt i øyet foreslår han oppgaver som innebærer å gjenkjenne dyrelyder og bilder av dyr.

Avslutningsvis understreker 43-åringen at han mener det var riktig mann som kom seirende ut av konkurransen, og unner Borgemoen alt godt.

Noen av finaleoppgavene kan du se i videoen øverst i saken.