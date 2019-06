Wan-Bissaka klar for Manchester United

– Det er noe helt annet enn å spille for Crystal Palace. Han må utvikle en enorm mental robusthet. Solskjær får en gutt som er ekstremt lojal, og som ikke fører med seg noe trøbbel. Han er bare opptatt av å gjøre sitt beste.

– Kan man lykkes i en klubb som United selv om man er så beskjeden?

– Det er et godt spørsmål. Paul Scholes var en type som lot føttene snakke, men du må kunne stå opp for seg selv. Han får aldri et ego som Pogba, men det finnes nok av store egoer der ute.

Liker Solskjærs overgangsfilosofi

Hangeland sier han liker overgangene Solskjær har gjort så langt i sommervinduet, men mener United trenger noen store kanoner i tillegg.

– Jeg digger filosofien med å hente unge, britiske spillere, men det kommer an på hvordan vinduet blir totalt sett. Det er alltid usikkert når spillerne ikke er ferdig utviklet. Det er en større risiko, men de kan utvikle seg til virkelige toppspillere.

– Jeg tror nok de må ha inn noen store kanoner også, men jeg synes det er et kult veivalg og satse ungt og britisk, så det er veldig interessant, sier Premier League-eksperten.

Hangeland mener likevel prislappen på Wan-Bissaka er høy.

– Det er vilt hvor mye unge, britiske spillere koster. Ingen spillere er så dyre hvis du vurderer pris opp mot kvalitet, det er det ingen tvil om. Hadde du sagt til meg i 2016 at Wan-Bissaka ville bli solgt for en halv milliard, hadde jeg aldri trodd deg.

Jobber knallhardt

Wan-Bissakas arbeidsvilje trekkes fram som en av hans store styrker. 21-åringens tidligere trener på ungdomsakademiet i Crystal Palace minnes at Wan-Bissaka brukte mange ekstra timer på treningsfeltet for å bli en best mulig høyreback etter at han som ungdomsspiller hovedsaklig spilte på kanten.

Høyrebacken har etterhvert utviklet seg til å bli meget god defensivt, og scorer høyt på de defensive statistikkene, og beskrives av lagkamerat Wilfried Zaha som ekstremt vanskelig å spille mot.

– Du tror du er forbi ham, men han er sterk nok til å få inn en takling i siste liten ut fra ingensteds, har Zaha sagt til The Guardian om backen som skal ha frustrert driblevingen på sine første treninger med førstelaget.

Inntrykket av Wan-Bissaka som en som jobber hardt fikk også Roy Hodgson da han hentet backen opp på førstelaget i 2018.

– Fra begynnelsen så jeg han som en veldig stille person, en som tok fotballen veldig seriøst og som jobbet hardt for å imponere på trening, har Hodgson sagt til Sky Sports.

– Det er et bevis på mentaliteten hans at han tok sjansen så godt når han fikk den, og at han gjorde det som måtte til for å få mest ut av talentet sitt.

Manchester United-fansen husker med skuffelse tilbake til da klubben hentet Wilfried Zaha, men skal vi tro Hodgson er det lite sannsynlig at Wan-Bissaka vil miste bakkekontakten.

– Han har holdt føttene på bakken når mange fine ting blir skrevet og sagt om ham. Det virker ikke å plage ham i det hele tatt.