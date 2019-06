– Trump, klimaet, Kina og Russland, lød svarene fra de ti håpefulle.

Det er så mange demokrater som ønsker å utfordre sittende president Donald Trump at debatten mellom kandidatene måtte fordeles på to dager. Første runde gikk over to timer her i Miami natt til torsdag, norsk tid. Neste runde finner sted samme sted natt til fredag.

«BORING!»

Nyhetsoppslagene om lille Valeria som ble funnet druknet i Rio Grande sammen med faren, dominerte debatten fra start. Alvoret har nådd politikerne for alvor, og trolig også amerikanske velgere.

Demokratenes kandidater skylder på presidenten, og mener han har bidratt til å umenneskeliggjøre migranter som flykter fra vold og fattigdom.

Fortsatt er det ett år igjen til en endelig presidentkandidat er klar. I mellomtiden kunne president Donald Trump latt demokratenes kandidater rive hverandre i stykker, men det klarte han ikke.

Midt under debatten, mens det demokratene snakket om skoleskyting og immigrantbarn som blir plassert i bur uten skikkelig tilsyn, tvitret president sin dom over demokratene: «KJEDELIG!».

Like kandidater

Utfordringene demokratene har med å engasjere velgerne, er at de er ganske enige; i at å trekke USA ut av Iran-avtalen var tåpelig, at de rikeste bør betale mer i skatt og at helsetjenester og høyere utdanning bør være tilgjengelige for alle.

Og foreløpig er de alt for mange, men de første faller trolig av etter at debattene i Miami er unnagjort.

Kveldens størst tabbe stod kanskje kongressrepresentanten Tim Ryan fra Ohio for da han hevdet at Taliban styrtet fly inn i amerikanske bygninger 11. september 2001. Krigsveteran og kongressrepresentant Tulsi Gabbard fra Hawaii, var rask med å korrigere Ryan, og kunne fortelle ham at det var Al Qaida som angrep USA i 2001. Med sine 38 år, er hun den nest yngste demokraten som vil forsøke seg i 2020.

Den norsktalende ordføreren Pete Buttigieg er 37.

En kvinne?

At de to toppkandidatene Joe Biden og Bernie Sanders først deltar i neste debatt, gjorde kanskje jobben enklere for senator Elizabeth Warren, som den siste tiden ser ut til å ha tatt over mange av Sanders sine tilhengere.

Som ved forrige presidentvalg, er det mange som mener at det er på høy tid med en kvinne i Det ovale kontor.

Warren ligger godt an på meningsmålingene, men fortsatt langt bak tidligere visepresident Joe Biden.