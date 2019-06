Svenske Benjamin Daneile Wahlgren Ingrosso (21) var en av artistene som stod på scenen under årets første sending av Allsang på Grensen, i Halden.

21-åringen er sønnen til den svenske Grand Prix-stjernen Pernilla Walhgren og fetteren til Sebastian Ingrosso fra gruppen Swedish House Mafia.

Han har vokst opp i en kjent familie, som blant annet har sitt eget TV-program, «Wahlgrens verden», som sendes på strømmetjenesten Dplay.

Åpner opp

Ingrosso slapp nylig singelen «Happy Thoughts». Han synger med den svenske artisten og skuespilleren Felix Sandmann.

Han innrømmer til TV 2 at låten handler om hans tidligere kjæreste gjennom fem år, Linnea Widmark. De slo opp i mars.

– Hele min neste plate handler mer eller mindre om mitt tidligere forhold. Det var en langt forhold. Med en gang vi hadde gjort det slutt, så fikk jeg veldig mye å skrive om. Jeg skrev alle låtene til albumet på nesten en måned, sier Ingrosso til TV 2.

Via sosiale medier avslørte han at hans første sang etter bruddet «I`ll be fine somehow» var veldig følelsesladet.

Se han fremføre låten øverst i saken.

Sangen var en duett med den norske popartisten Julie Bergan.

Norsk samarbeid

Ingrosso forteller at han ønsker å samarbeide med flere norske artister, derimot vil han ikke avsløre om noen nordmenn er å høre på hans neste album.

Hvordan var samarbeidet med Julie Bergan?

– Det var veldig kult, hun er helt magisk. Vi har møtt hverandre etter forrige innspilling, og vi skal prøve å få til en nytt samarbeid, sier Ingrosso.

Hvilke andre norske artister kunne du tenkt deg å samarbeide med?

– Det er mange. Alt fra Kygo til Sigrid, Astrid S og Alan Walker.

21-åringen legger snart en vårturne bak seg. Han har blant annet vært i Bergen og i Oslo den siste tiden.

– Jeg elsker det norske publikummet, de er helt magiske. De synger med og er veldig energifulle, sier artisten til TV 2.

I morens fotspor

Ingrosso begynte sin karriere i svenske Melodi Grand Prix junior, som han vant i 2006. I både 2017 og 2018 var han igjen med i sangkonkurransen.

Han kom til Eurovision-finalen i Portugal i 2018, hvor han til slutt endte på en syvende plass.

Hva er hemmeligheten bak din og din families suksess?

– Vi elsker våre yrker. Vi elsker musikk, teater og skuespill. Vi blir veldig inspirert av hverandre og vi er veldig flinke til å hjelpe hverandre. Vi presser og styrker hverandre, forteller Ingrosso.