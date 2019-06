33-åringen smalt til fra nesten 65 meter da han så Orlando City-keeper stå langt ute fra streken. En klarering fra DC United ble klønete håndtert av to Orlando-spillere, og ballen falt i bena på Rooney som smalt til på første touch. Målet ble det avgjørende i kampen som Rooneys DC United vant 1-0.

– Jeg så keeperen kanskje noen minutter før scoringen og da så jeg at han stod langt ute.

– Jeg visste at dersom jeg fikk ballen i nærheten av midtbanestreken ville muligheten være der for at jeg kunne skyte. Han stod antakelig litt lenger ut enn vanlig fordi de hadde ballen, og jeg fikk ballen da de mistet den. Jeg visste med en gang at jeg skulle skyte, og heldigvis traff jeg riktig, sier målscoreren til MLS etter kampen.

Rooneys mest berømte øyeblikk fra forrige sesong kom også mot Orlando City, da han etter et sugende returløp traff Luciano Acosta perfekt med lang ball som gjorde at argentineren kunne heade inn et dramatisk vinnermål.

– Jeg tror det bare er tilfeldig. Jeg har ikke noe imot Orlando, sier Rooney om de kjente øyeblikkene mot Orlando City.

– Jeg har likt kampene mot dem, og i de tre kampene mot dem har det vært tre store øyeblikk. Forhåpentligvis blir det et nytt stort øyeblikk neste gang vi møter dem.

Scoringer fra egen banehalvdel er ikke noe nytt for Wayne Rooney. I Premier League har han gjort det to ganger, begge gangene mot West Ham. En gang for Everton i 2017 og en gang for Manchester United i 2014.