Den nådeløse reisen

Rio Grande flyter sørøstover mot havet. Grenseelven mellom Mexico og USA ser rolig ut. Men under overflaten lurer farene.

Etter en uvanlig våt vinter og vår lenger nord i USA, renner regnvann og smeltevann fra fjellene i Colorado sammen. Strømmen er nådeløs og livsfarlig på denne tiden av året.

Hadde 26 år gamle Oscar fra El Salvador visst dette, hadde han helt sikkert ikke tatt med seg datteren Valeria på svøm over elven som skilte dem fra et liv der de var fordømt til fattigdom og en fremtid der det kanskje var håp.

Sammen i døden

Men Oscar kjente ikke farene. Han trodde han var sterk nok til å forsere den mektige elven. Det gikk galt. Da de ble funnet lå de begge med ansiktet ned i vannet ved elvebredden. Valeria rakk ikke å fylle to før hun forsvant fra denne verden.

Den tynne armen hennes rundt pappas hals. Den lille kroppen som ikke hadde klart å holde hodet over vannflaten. Det lille barnet. På elvebredden en ung mamma som hadde mistet alt.

Bildet

Fortsatt er det noen av oss som tror at et bilde kan bevege verden til å bli et bedre sted. I alle fall litt.

Husker du Alan Kurdi? Den tre år gamle syriske gutten som ble skylt i land på en strand i Tyrkia. Om ikke annet skapte bildet et folkelig engasjement og krav om at noe må gjøres for de som flykter fra elendigheten.

Nå har amerikanerne fått sin Alan. Valeria og pappaen hennes, Oscar. Kanskje blir de stående som symbolene på den desperasjonen, frykten og fattigdommen som mange mennesker i Mellom-Amerika føler på. Kanskje.

Berører

– Vi har akkurat fått inn et bilde, som vi vil at dere skal se, sa ankerkvinnen Stephanie Ruhle på nyhetskanalen MSNBC.

Bildet kom opp på skjermen. Etter noen sekunders total stillhet var stemmen hennes helt forandret. Ruhle fortalte om Valeria og Oscar. Stemmen brast, og ankerkollega Ali Velshi tok over. Også han tydelig merket av tragedien som hadde rammet den lille familien.

Dagen før var en kvinne og et lite barn funnet døde litt lenger vest langs grensen. Drept av heten, og utmattelse. Reisen til mulighetenes land er tøff og nådeløs.

Vokterne

Enda lenger vest i Texas blir jeg med den amerikanske grensevakten Fidel Baco på patrulje. Vi har knapt kommet i gang før en familie på åtte fra Guatemala løper over et av stedene der hverken elv eller mur sperrer grensen. De sniker seg mellom noen togvogner, men blir snart pågrepet og tatt i forvaring.

Med fire år gamle Kimberly festet med en babysele på magen, kommer 18 år gamle Theresa gående rett mot oss. Den unge moren har fått beskjed om at det er dette hun må gjøre. Gå over grensen, og melde seg hos en av patruljene for å søke asyl.