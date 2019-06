Like før klokken 21 raste regnværet inn over hovedstaden.

Det meldes om trær som har rast og oversvømmelser flere steder i byen. En video viser også at en person måtte reddes ut av sin egen bil.

TV 2s reporter, som filmet aksjonen, forteller at ambulanse og og Statens vegvesen var på stedet, og at personen i bilen hadde behov for assistanse for å komme seg ut av sin egen bil.

Bilen ble sittende fast i vannmassene under Sinsen-krysset.

Også andre steder i byen skapte de store vannmassene utfordringer.

En video fra Carl Berners plass viser at store mengder vann fosser ned veibanen.

Enorme lokale forskjeller

Vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan ved Metorologisk Institutt sier til TV 2 at uværet som traff hovedstaden oversteg prognosene for kvelden.



– Det var enkelte regnbyger i området, men den som utviklet seg mest intenst var den som gikk rett gjennom Oslo. Det var en kraftig tordenbyge som klarte å treffe hovedstaden på en skikkelig direkte måte, sier Granan.

På kontoret hans på Blindern var det ikke like ekstremt; der fikk de kun to millimeter nedbør på timen det stod på som verst. Men på Sofienberg hadde de i samme tidsrom målt 12 millimeter nedbør.

– Vi målte 20 meter i sekundet på vindkastene, så det er ganske kraftig, sier han.

Granan beskriver det som traff hovedstaden som et sommerfenomen.

– Når det treffer en så stor by som Oslo med mye folk og bygninger, så får det litt større konsekvenser. Det har utviklet seg mer enn prognosene skulle tilsi, og det var nok denne bygen som utviklet seg kraftigst, sier Granan.

Han sier at det hele var over på rundt tre kvarter, og at det nå er på vei nedover mot Østfold.