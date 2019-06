Nødetatene i Oslo fikk det brått veldig travelt da et voldsomt lokalt uvær rammet sentrum av hovedstaden onsdag kveld.

Politiet har fått inn en rekke telefoner om ulike hendelser i forbindelse med uværet.

– Det mest alvorlige nå er et tre som har falt over tre parkerte biler i Helgesens gate. Vi har ikke verifisert om det befant seg personer i bilene da dette skjedde, sier operasjonsleder Line Skott til TV 2.

Klokken 21 bekrefter politiet at det ikke var noen personer i bilene.

Kaos i hovedstaden

Politiet er på stedet sammen med både brannvesen og ambulanse.

I tillegg har et knekt tre falt over trikkeskinnene like ved Birkelunden, og video fra Carl Berner-krysset viser at hele krysset er oversvømt.

– Vi har også fått meldinger om knekt tre i Maridalsveien, og det meldes om mye vann under Sinsenkrysset, sier Skott.

TV 2s reporter Kasper Frøjd kjørte under en av broene i nærheten av Sinsenkrysset da regnskyllet rammet.

– Da jeg kjørte forbi var det en bil som virket å kjøre seg fast. Da den nesten hadde kommet seg ut av vannet, stoppet tilsynelatende motoren bare, sier han.

VELTET OVER BILER: Dette treet knakk og veltet over flere biler i Helgesens gate. Etter et raskt søk ble det imidlertid avklart at ingen personer var i bilene. Foto: TV 2-tipser

Frøjd forteller at han og flere bilister måtte opp på fortauet for å komme seg forbi stedet.

Oversvømmelse på quiz

På utestedet Månefisken på Torshov ble årets første sommerquiz arrangert, men den måtte brått avbrytes da det enorme regnskyllet startet. Uværet slo til for fullt og oversvømte store deler av lokalene.

– Det kom ekstremt fort, vi hadde satt oss under tak fordi vi visste det var ventet litt regn, sier TV 2s reporter Silje Lunde Krosby. Hun er på stedet, og skulle delta på quizen.

– Det var som om hele himmelen åpnet seg på en gang. Et tre knakk og falt sammen i elv, parasoller blåste overalt og plutselig var hele stedet oversvømt så vi måtte stå på stolene våre. Jeg tror noen ble litt redde da parasollene begynte å velte rundt.

Saken oppdateres.