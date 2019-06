– Vi har ikke besteget Mount Everest ennå, men vi er godt på vei

Keeperveteranen: – En renessanse

Neville er imidlertid ikke den eneste som har latt seg imponere over fremveksten av kvinnedelen av fotballen i England de siste årene. Ved 42-åringens side på podiet på Stade Océane sitter Karen Bardsley. Keeperveteranen som debuterte på det engelske landslaget tilbake i 2005. Hun deler også inntrykket av en slags revolusjon innen området hun kjenner bedre enn de fleste.

– Det er en fin måte å se på det. Jeg vil definitivt si at det er en renessanse for kvinnenes fotball i England. Det har vært en fornøyelse å se den veksten, der det har gått fra en tid der vi slet med å få til lag, turneringer og fulltidsspillere til en utvikling der gigantklubbene er ombord, vi alle er profesjonelle og fotballen vi spiller virkelig er underholdende.

– Spillerne er mye mer fysiske, mye bedre trent, har større taktisk kløkt og er teknisk mye bedre. Det har vært en enorm glede å være del av, sier den amerikanskfødte burvokteren som grunnet familie i England var kvalifisert for å representere landet og som nå står bokført med 80 landskamper for løvinnene.

Landslagslegende: – Det er den rette tiden for det

TV 2 slår også av en prat med tidligere England-spiller Alex Scott, som med sine 140 landskamper er den spilleren med tredje flest kamper for landet gjennom tidene. Hun trekker frem den store interessen i hjemlandet som ekstremt gledelig.

LEGENDE: Kun to spillere har flere landskamper for England enn Alex Scott. Her i aksjon mot New Zealand under VM i 2011. Foto: Robert Michael/AFP

– Det er den rette tiden for det. Det er en etterspørsel etter det i England. Ikke bare i fotball, men i kvinnedelen av sport generelt. Folk respekterer kvinnelige utøvere som de atletene de er, det kommersielle er der, og interessen øker. Derfor håper vi at landslaget fortsetter å gjøre det bra, sier Scott.

34-åringene la skoene på hyllen i fjor, og har siden jobbet som fotballekspert for BBC både rundt herre- og kvinnesiden av idretten. Som spiller gikk hun gradene i Arsenal fra barnefotball til seniornivå, og var i en årrekke en av klubbens mest profilerte spillere. Scott spilte tre perioder for nordlondonerne, og forsøker å sette ord på forskjellen fra egen karriere til det dagens spillere i hjemlandet står overfor.

– Da jeg signerte for Arsenal som åtteåring, spilte vi to ganger i uken, og det var på ettermiddagene. Da jeg kom inn på førstelaget, var vi semi- profesjonelle, men det var fremdeles kun tre treninger i uken. Jeg skjønte ikke hva det å være proff virkelig var før jeg dro til USA etter VM i 2007. Det var først da jeg kunne konsentrere meg fullt og helt om å være en best mulig utøver. Nå har de den muligheten i England. Det er ikke bare i ett lag, men i hele ligaen.

– Mange har spurt meg om jeg skulle ønske om jeg kom inn i spillet nå, men da svarer jeg alltid "nei", for jeg er stolt av å ha vært del av prosessen med å få spillet dit det er. I mine øyne har jeg alltid tenkt på det å forlate spillet i bedre forfatning enn da jeg startet, og jeg kan absolutt skrive under på det og si at jeg var del av det, forteller hun.

Scott: – Vi sees på som ett

Scott tror en av hovedårsakene til at man i England nå anerkjenner kvinnenes del av fotballen for det det er, er at man ikke lenger direkte sammenligner det med herrene. I tillegg ses de to lagene på som en del av det samme fellesskapet.

– Vi sees på som ett. Vi trener sammen, på St. George's Park. Det er der herrene er og det er der kvinnene er. Det er de engelske landslagene. Folk begynner å se at det ikke handler om å sammenligne dem. Mennene løper raskere, det er genetisk, så det er ikke noe å sammenligne. Jeg tror folk har begynt å sette pris på fotball på kvinnesiden for det det er, og det er fotball.

– Har det vært problemet? At folk har sammenlignet og tenkt at dette ikke ser ut til å ha den samme kvaliteten, og derfor er det ikke interessant?

– Ja. Jeg tror det. Vi begynte med å endre den oppfatningen for mange år siden. Fotball er fotball, uavhengig av om man er kvinne eller mann, forteller hun.

Over 6,9 millioner TV-seere så England slå Kamerun i åttedelsfinalen søndag, og interessen er altså enorm. Scott tror ikke hennes tidligere landslagsvenninner lar seg prege av presset mot Norge i Le Havre.

– Mitt favorittuttrykk, som jeg pleide å leve etter, er at «press er et privilegium». Så hvorfor skal man ønske å være negativ og tillegge ekstra press på seg selv? Det er disse øyeblikkene man har drømt om siden man var liten jente, siden man startet å spille fotball. Man må gå ut der og nyte det, sier hun.

Spår tøft oppgjør - trekker fram Caroline Graham Hansen som nøkkel

BBC-eksperten har imidlertid latt seg imponere av Norge, og trekker frem både en enkeltspiller og laget som helhet når hun skal forsøke å sette fingeren på hva som er de norske jentenes største trussel mot Phil Nevilles mannskap.

Englands VM-historie: 1991, deltok ikke



1995, kvartfinale

1999, deltok ikke

2003, deltok ikke

2007, kvartfinale

2011, kvartfinale

2015, bronse

– De kom inn i mesterskapet omringet av alle omgivelsene som handlet om det at Ada ikke er der som en stjernespiller i laget, men de har bevist at de er utfordrere. De har vært fantastisk i angrep, men de er så organisert defensivt også. De har overrasket mange.

– England kommer til å se etter Caroline Graham Hansen, og de må stilne henne. Hun har vært en skinnende stjerne i dette mesterskapet, men det er ikke bare henne. De har en trussel på venstre, og måten de linker opp med hverandre, er også noe man må stoppe. Det er helhelten, disiplinene og strukturen som har overrasket meg, sier hun.

Erfarne journalister: – Spillerne fortjener det så mye

Flere andre i det engelske pressekorpset er også spent på hva deres hjemland kan få til mot det norske laget torsdag. Onsdag gjestet nemlig Richard Laverty fra Our Game Magazine og Rebecca Myers fra The Sunday Times TV 2s VM-podkast, og også de to er spent på utfallet i Le Havre.

Duoen deler også de øvrige engelske synene på den gledelige utviklingen innen et fagfelt de selv har dekket journalistisk i henholdsvis sju og fire år.

– Vi har sett spillerne gå fra å være deltidsspillere til fulltids profesjonelle spillere. De spiller cupfinaler på Wembley og de spiller Champions League-kamper. Det har vært en ære å se det vokse så fort som det har. Spillerne fortjener det så mye, både på grunn av hvordan de er som mennesker og for den jobben de legger ned, sier Laverty.

Sunday Times-journalist Myers forteller om de enorme seertallene, og er svært spent på hvor stor oppslutningen vil bli i den helt avgjørende kvartfinalen mot Norge torsdag.

– Det er enormt. Det er utrolig å se. Vi håpet så veldig at dette ville skje. Vi sa på forhånd at dette ville bli det største VMet til nå, men man lurer jo alltid. Og TV-tallene har vært utrolige. Det var allerede flere seere nå etter gruppespillskampene enn hva forrige VM i Canada hadde totalt. Og det var et suksessfullt mesterskap for England, så det er utrolig. Folk ser kampene på pub og på storskjermer foran tusenvis av tilskuere på Glastonbury-festivalen. Det ville aldri skjedd for fire år siden, forteller hun.

