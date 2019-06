Stoltenberg advarer Putin: – NATO vil svare om Russland ikke samarbeider

NATOs forsvarsministre møtes onsdag og torsdag i Brussel for å diskutere hvordan de skal håndtere den økende trusselen fra Russland. Norges nabo i nord har gjentatte ganger brutt vilkårene i INF-avtalen.

Avtalen ble inngått i 1087, og forbyr alle landbaserte atommissiler med rekkevidde mellom 500 og 5500 kilometer. Avtalen vil ikke være aktiv etter 1. august.

Donald Trump kunngjorde i februar at USA trekker seg fra avtalen, som blir ansett som en av de viktigste nedrustningsavtalene som noensinne er inngått.

En siste advarsel

Nå sender generalsekretær i NATO, Jens Stoltengberg, en siste advarsel til Russland, og ber Putin innstendig om å ivareta vilkårene i INF-avtalen.

– Vi ber Russland kontinuerlig om å gå tilbake til fullt og verifiserbart samarbeid, men det har vi ikke sett noe tegn til at de ønsker. Tvert imot fortsetter de produsere og utplassere SSC-8-missiler, sa Stoltenberg til de fremmøtte på en pressekonferanse onsdag.

Videre sa han at NATO-landenes forsvarministre, som i disse dager møtes i Brussel, er blitt enige om at NATO nå forbereder seg på en verden uten INF-avtalen.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg gir Russland en siste advarsel.

– Vi har i dag blitt enige om at NATO vil svare om Russland ikke er villige til å samarbeide. Vår respons vil være avmålt og defensiv, slik den alltid er. Vi har ingen intensjon om å utplasserte landbaserte atomraketter i Europa, forklarte Stoltenberg, og understreker at NATO ikke ønsker et nytt våpenkappløp.

– Men vi må ivareta et troverdig forsvar. Det er NATOs oppdrag.

USA trekker seg fra INF-avtalen den 2. August. Stoltenberg mener likevel at avtalen fremdeles kan reddes. Til slutt sendte han det som knapt kan tolkes som noe annet enn én siste advarsel.

– Russlands valg er lett: returner til overholdelse av avtalen, og oppretthold vilkårene, eller fortsett denne ansvarsløse og farlige oppførselen, og bær det fulle ansvaret for avtalens død, sa generalsekretæren.

Missiler allerede utplassert

Ifølge etterretningssjef Morten Haga Lunde er de landbaserte krysserrakettene SSC-8 «Screwdriver» allerede innført i de russiske rakettstyrkene.

Kryssermissilene som kan nå en hastighet på opp til 2100 meter i sekundet, reduserer varslingstiden til to minutter.

– Missilet avfyres fra kjøretøy, er rimelig, enkelt å drifte og har god overlevelsesevne fra dypet av de russiske skoger mot europeiske mål, sa generalløytnanten i sin årlige tale.