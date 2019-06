Søderlund synder for Rosenborg – Aalesund videre etter straffedrama på Lerkendal

– Vi merker at det er noe som skurrer, og blir rett og slett for veike, sa Søderlund til pressen etterpå.

I Aalesund-leiren var det bare fryd og gammen etter straffedramaet på Lerkendal.

– En stor opplevelse. Da vi også ble redusert til ti mann ble det tøffere. Vi fikk en redning der, og det holdt heldigvis i dag, sa Aalesunds keeper Andreas Lie til TV 2 Sporten etter å ha bidratt til at laget gikk til kvartfinalen.

– Det er bra følelse. Men det var litt uventet. Vi hadde 4-5 spillere som såvidt klarte å stå på beina. Jeg følte meg veldig trygg i straffesparkkonkurransen. Spillerne var konsentrerte, og en fantastisk prestasjon av alle gutta, sa Aalesunds trener Lars Bohinen til TV 2 Sporten.

1-1 ved full tid

Rosenborgs Pål André Helland ble utvist for en skikkelig grisetakling i det 33. minutt, og like etter scoret Niklas Castro for Aalesund.

– Det var veldig deilig og befriende å sette scoringen, sa Aalesunds Niklas Castro om scoringen til NRK.

Like før pause fikk Aalesunds David Kristian Olafsson marsjordre, og med ti mot ti utlignet Tore Reginiussen åtte minutter før slutt. Kampen endte 1-1 etter full tid.

Ingen av lagene klarte å score i ekstraomgangene, og kampen måtte avgjøres med straffesparkkonkurranse. Den vant altså Aalesund 5-4.

– Rosenborg startet med et kruttsterk lag som skulle være mer enn gode nok til å slå Aalesund, poengterte TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Griseri av Helland

Rosenborg dominerte i åpningsminuttene på Lerkendal. Men etter 33 minutter spill mistet Pål André Helland fullstendig hodet da han sklitaklet Aalesunds Nenass med knottene først.

Dommer Ola Hobber Nilsen viste Helland umiddelbart det røde kortet for den stygge taklingen. TV 2-ekspert Jesper Mathisen var rystet etter RBK-spillerens takling som ga direkte rødt kort.

– Det var en helt korrekt avgjørelse. Helland kom inn med masse fart og strak venstrefot. Helland protesterte ikke, og gikk rett i garderoben, sa Mathisen i FotballXtra, og slo fast:

– Det der var en skikkelig kraftfull takling. Det var stygt, det var griseri, og det var veldig godt dømt av dommeren. Taklingen var kjempestygg av Helland. Aalesund-spilleren var heldig som ikke ble satt ut med skade på tribunen i lang tid. Det var rett og slett skikkelig griseri av Rosenborgs kantspiller, mente en rystet Mathisen.

Ti mot ti

Like etter Hellands røde ble vondt raskt verre for Rosenborg. Niklas Castro fikk ballen av Sondre Brunstad Fet i feltet, og sendte Aalesund i ledelsen.

– Han satte en fin scoring med sin presise høyrefot. Aalesund lekte seg oppe i Trondheim, mente Mathisen etter scoringen.

Da kampuret viste 45 minutter ble imidlertid også Aalesund redusert til ti mann. David Kristian Olafsson måtte forlate banen like før pause etter å ha fått sitt andre gule for dagen.

Etter pause var det ti mot ti og Rosenborg jaget utligningsmålet.

Reginiussen scoret utligningsmålet

Etter 82 minutters spill fikk Rosenborg scoringen de jaktet på. Veteranen Tore Reginiussen kriget inn 1-1-scoringen i feltet, etter at innlegg fra innbytter Samuel Adegbenro.

På overtid gjorde Rosenborg alt de kunne for å også sette inn vinnermålet som ville sende laget i cupen. Det kom aldri, og kampen gikk til ekstraomganger. I andre ekstraomgang viste Alexander Søderlund frem skuddfoten, men Lie reddet igjen.

I første ekstraomgang var Gjermund Aasen nærmest scoring. RBK-spilleren måtte se at Aalesunds keeper reddet avslutningens hans fra kloss hold.

Søderlund bommet

Ingen av lagene klarte å score i ekstraomgangene, og kampen måtte avgjøres i straffesparkkonkurranser.

Mike Jensen scoret på Rosenborgs første straffe, før Fredrik Carlsen satte AaFKs første. Så sendte Even Hovland Rosenborg i ledelsen. Made utlignet til 2-2 for Aalesund. Alexander Søderlund steg frem på Rosenborgs tredje, og bommet.

Oddbjørn Lie var sikkerheten selv da han sendte Aalesund i 3-2. Birger Meling scoret på Rosenborgs fjerde. Jørgen Hatlehol satte Aalesunds fjerde straffespark. David Akintola holdt nervene under kontroll og scoret via stolpen og inn. Hólmbert Fridjónsson ble Aalesunds helt da han sendte videre til kvartfinale etter å ha scoret på Aalesunds femte.

Slik startet lagene:

Rosenborg (4-3-3): Hansen - Hedenstad, Reginiussen, Hovland, Meling - Jensen (kapt), Lundemo, Trondsen - Helland, Søderlund, Akintola.

Aalesund (3-5-2): Andreas Lie (kapt) - Ramsteijn, Grønner, Sæthre - Lima, Uzochukwu, Fridjónsson, Lima, Thrándarson, Olafsson - Fet, Castro.

Dommer: Ola Hobber Nilsen, Nordstrand IF