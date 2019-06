Brann ydmyket og ute av cupen

Forsvarte Brann-treneren

Med tapet kom spørsmål i FotballXtra om jobben trener Lars Arne Nilsen gjør i Brann. Der fikk treneren støtte.

– Mange er kritiske til jobben Nilsen gjør. Det forstår jeg ikke mye av. Han har tatt dem fra Obosligaen til å bli et stabilt topplag. Jeg kan skjønne at man vil ha mer underholdende fotball, og de har mer å gå på offensivt, men jeg har ikke tro på at de skiller lag nå, sa Jesper Mathisen.

Ivar Hoff påpekte at Brann har vært jevne med Rosenborg de siste to årene, men kritiserte dem for salget av trenerens sønn Sivert Heltne Nilsen, som var viktig for Brann defensivt.

– Da han ble solgt, begynte de å slippe til sjanser, sa Jesper Mathisen.