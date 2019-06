Viking – Stabæk 5-2:

Viking er videre i cupen etter ha slått Stabæk 5-2 i fjerde runde onsdag.

Det ble alt annet enn en tam start på oppgjøret mellom Viking og Stabæk.

I løpet av 15 minutter ble det scoret fem mål i Stavanger.

Se alle scoringene i Sportsnyhetene øverst!

Jonny Furdal sendte Viking i ledelsen etter åtte minutters spill, før Raymond Gyasi utlignet for Stabæk bare to minutter senere.

– Som å se Braaten for 10-15 år siden

I det 18. minutt sendte veteranen Daniel Braaten Stabæk opp i 2-1 etter et flott dribleraid. Han dro av et par spillere med overstegsfinter, før han dundret ballen i mål i nærmeste hjørnet.

– Det var sånn vi så Braaten for 10-15 år siden, sa Jesper Mathisen i FotballXtra etter 37-åringens scoring.

– Det er rart at Brann slapp Braaten. Han kan gjøre ting på banen som ingen andre kan. Han kan drible 20 mann i en telefonkiosk. Jeg har alltid vært glad i Braaten som spiller, helt siden han spilte for Skeid ung gutt, sa Ivar Hoff.

I det 21. minutt utlignet imidlertid Rolf Daniel Vikstøl for Viking. Han headet inn et innlegg fra Ylldren Ibrahimaj kontant i mål. Tre minutter senere var Ylldren Ibrahimaj servitør igjen da Even Østensen headet inn 3-2-scoringen for Viking i det 23. minutt.

– En vanvittig kamp, sa tidligere Viking-spiller Steffen Ernemann i FotballXtra.

– Viking snudde kampen etter at to Viking-spillere fikk stå umarkert i feltet to ganger, meldte Mathisen etter at Viking snudde 1-2 til 3-2.

Boli så rødt

Etter pause ble vondt verre for verre for Stabæk. Innbytter Franck Boli fikk marsjordre etter et takling på Zlatko Tripic. Viking-spiller Tripic fikk gult kort for reaksjonen etter duellen med Boli.

Franck Boli kom forøvrig inn for Herman Geelmuyden i pausen, og fikk altså bare ti minutter på banen før han ble sendt i dusjen.

– Boli falt inn i Tripic, men Boli må ha gjort noe i etterkant. Dommeren var ikke i tvil, og vi må nesten tro dommerteamet på at det korrekt rødt kort, sa Mathisen i FotballXtra.

Til tross for én mann mindre presset Stabæk Viking store deler av andreomgang.

Sju minutter før slutt punkterte Kristian Thorstvedt kampen. Viking-spilleren fikk en enkel jobb da han satte inn 4-2 etter en flott pasning fra Tommy Høiland i feltet.

Like etter gjorde Tommy Høiland alt selv da han banket inn Vikings femte scoring for dagen. Høiland satte ballen via stolpen og inn. Viking er dermed videre i cupen etter 5-2-seier mot Stabæk.