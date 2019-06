Carlsen slår tilbake:– Jeg tjener ingenting på dette

– Dette er ikke bare en gratisklubb med kun ett formål. Vi har fått masse interesse fra folk som ønsker å være medlemmer også etter de 1000 medlemmene jeg kommer til å dekke medlemsavgiften for. Vi kommer til å være en fullt operativ sjakklubb som deltar i seriespill, sier Carlsen til VG.

– Jeg tjener ingenting på dette. Jeg gjør dette bare fordi jeg mener det er til det beste for norsk sjakk, ved at pengene i avtalen vil gi et bedre tilbud til både topp og bredde. Da vil flere få muligheten til å satse slik som jeg har gjort, fastholder han.

Magnus Carlsen er nå på plass i Zagreb i Kroatia der han skal spille Grand Chess Tour-turnering.

Splitter Sjakk-Norge

Tirsdag ble det klart at sjakkstjernen starter Offerspill Sjakklubb. Han vil betale lisensen på 520 kroner til 1000 medlemmer. Håpet er at det skal gi klubben 40 stemmer på kongressen 7. juli der det skal ta stilling til om Norges Sjakkforbund skal inngå avtale en sponsoravtale med spillselskapet Kindred.

Det kan gi 50 millioner kroner over fem år til forbundet. Carlsen er blant dem som har vært mest tydelig på at han mener det er en god avtale. Han er blant annet uttalt på Facebook at det ville vært et «svik mot denne og neste generasjonen av unge» å takke nei til disse midlene.

Norges tredje beste sjakkspiller, Aryan Tari (21), sier til NRK at han støter avtalen, mens fire andre elitespillere har skrevet et åpent og kritisk brev til Magnus Carlsen.

– For oss er ikke dette noe vi kan ta lett på. For mange av oss er det vårt livsverk som blir spyttet på, skriver de.

Rettsstridig?

Norges Sjakkforbund har hyret inn jurister for å finne ut om Offerspill Sjakklubb får stille med delegater.

Jusprofessor, og ekspert på foreningsrett, Geir Woxholth, publiserte et innlegg på Facebook, der han blant annet skriver at:

«Sjakklubbene er [...] underlagt [...] ulovfestet foreningsrett. Mye taler for at en slik fremgangsmåte utgjør foreningsrettslig myndighetsmisbruk – og dermed er rettsstridig. Grunnen er at de som står bak klubben i realiteten betaler for medlemmenes medlemskap. Rettsstridighet/myndighetsmisbruk betyr igjen at denne klubben kan nektes enhver representasjon på Kongressen».