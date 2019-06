På grunn av manglende kjøleanlegg har rundt 50 skoler i Essonne-regionen, like sør for Paris, besluttet å holde stengt, i påvente av at temperaturene skal synke.

Franske myndigheter har også bestemt at i Paris og Lyon så får kun de minst forurensede bilene lov til å kjøre i byene, fra og med onsdag.

Det skriver BBC.

Ifølge britiske The Guardian vil kjøreforbudet ramme nærmere 60 prosent av bilene i og rundt Paris. Det går også utover varebiler og biler eldre enn ti år, som har høyere utslipp enn nyere modeller.

Vonde minner

Pariserne har også blitt tilbudt gratis parkeringsplasser for å oppfordre de til å la bilen stå.

Den nåværende hetebølgen vekker vonde minner for franskmennene, etter at 15.000 mennesker døde etter ekstremvarmen i 2003.

I nesten hele Frankrike er farevarselet nå skrudd opp til oransje nivå.

^

Men det er ikke bare i Frankrike at temperaturene skaper problemer. I nordlige deler av Spania er gradestokken ventet å nå 45 grader på fredag. Tyskland og Italia ligger foreløpig under 40 grader.

I Tyskland ble det onsdag målt den høyeste temperaturen i juni noensinne, da gradestokken viste helt 38,6 grader i byen Coschen, på grensen til Polen. Den forrige rekorden var fra 1947, da var temperaturen på 38,5 grader.

Det skriver CNN.

Senker fartsgrensene

Årsaken til hetebølgen er en unormal varm vind som har blåst inn fra Sahara.

Også i Sveits koker temperaturene. Men i motsetning til i Paris, er myndighetene fast bestemt på å holde skolene åpne, fordi foreldrene ikke kan forventes å passe på barna sine i løpet av dagen.

I Saxony-Anhalt øst i Tyskland har de besluttet å senke fartsgrensene på motorveiene på grunn av risikoen for alvorlige varmeskader på veiene.

Og varmen får folk til å ta drastiske steg. Politiet i Brandenburg i Tyskland publiserte onsdag morgen et bilde av at de hadde stoppet en naken mann på en motorsykkel.

– Skikkelig ukomfortabelt

Eksperter sier at hetebølger i Europa har blitt mer vanlig, og knytter de intense temperaturene til klimaendringene.

– Månedlige varmerekorder over hele kloden oppstår fem ganger så ofte i dag, som de ville ha gjort hvis vi hadde et stabilt klima, sier Stefan Rahmstorf fra Postdam Institute for Climate Impact Research, ifølge The Independent.

På grunn av den ekstreme varmen er det færre turister å se ute i gatene.

– Det er skikkelig ukomfortabelt her nå. Varmen er ekstrem, jeg tror det er over 35 grader. Å gjøre en tre-timers guidet tur nå er virkelig vanskelig, sier den argentiske guiden Ayelen Rozitchner til avisen.

Flere dødsfall

Ifølge The Guardian har tre mennesker er bekreftet omkommet sør i Frankrike, etter å ha fått hjerteinfarkt og andre problemer under bading. Franske myndigheter har gått ut med en advarsel mot å bade i kaldt vann når det er så varmt. Det er så langt ikke blitt bekreftet at de tre dødsfallene i Frankrike kan knyttes direkte opp mot den ekstreme varmen.