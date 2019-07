– Vanligvis er det damene som må dra med seg motvillige menn for å kjøpe kunst til stueveggene eller for sette litt farge på interiøret. Hadde gutta fått velge hadde de kanskje helst blitt hjemme... Mitt mål har vært å gjøre det litt motsatt. Jeg forsøker å lage kunst for nettopp gutta.

Det sier Kjetil Simonsen, eller O’Bezier som han bruker som kunstnernavn.

Akkurat nå har fotografen og den grafiske designeren en litt uvanlig kunstutstilling på et litt uvanlig sted:

– Kunstutstilling i en bilbutikk er kanskje noe sært, men for mine arbeider tror jeg det er midt i blinken. Nå kan kunden skryte av å komme hjem fra bilbutikken med en Porsche eller Folkevognbuss under armen, og det uten å ha svidd av svimlende summer. Min erfaring er også at dette ikke bare er motiver som egner seg for garasjen eller ManCaven. Flere arbeider er allerede solgt til de uten garasje og de henger flott plassert i stuer, og på soverom både i innland og utland. forteller han ivrig.

Inspirert av gamle postere

Kunsten er gjerne av klassiske, luftekjølte gjerne litt modifiserte VW og Porsche og med en helt utrolig detaljrikdom. Veldig ofte i et litt nordisk "look", i alle fall på en del av bildene.

Eldre, luftkjølte VW og Porsche er en gjenganger i alle Kjetils bilder.

– Teknikken jeg bruker kalles DGA, eller digital grafisk art og motivene tegnes digitalt. Jeg liker store, rene fargeflater, retro utseende og en begrenset fargepalett. Det gir et uttrykk som passer motivene, eller bilene, godt synes jeg.

– Mye av inspirasjonen kommer da også fra gamle bilder og plakater, faktisk helt tilbake fra 30-tallet og opp til 50- og 60-tallet, forklarer Kjetil.

– Jeg var heldig å bli kontaktet av GT Porsche Magazine sent 2015, de er verdens største Porsche blad. De hadde sett en av mine første illustrasjoner som lå ute på nettet. Nå ville de bruke det i en artikkel og var også interessert i en annen illustrasjon til neste nummer. Slik fikk jeg både selvtillit og blod på tann til å bruke tid på dette prosjektet. Siden har det blitt mange ulike arbeider. Hvor noen har lokal og nasjonal inspirasjon, noen har bilhistorisk inspirasjon og noen fri fantasi. Jeg har alltid med biler i arbeidene mine.

Porsche legenden Magnus Walker, her med en VW Transporter.

25 bilder til Malaysia

Porsche-legenden Magnus Walker fra California, har også et par av hans arbeider på veggen.

– He, he... Ja, da. Han er jo en kul kis for oss som liker gammel luftavkjølt Porsche. Så jeg lagde et bilde av ham, men byttet ut Porschen med en VW Buss, men da med samme "look" som 277-Porschen hans.

– Jeg fikk en lang og veldig hyggelig mail tilbake, med stor takk og bevis på at bildet hadde kommet på veggen hans. Det var moro og jeg er litt stolt av det, må jeg innrømme, sier han beskjedent.

– En VW-samler fra Malaysia hadde kommet over noen av bildene mine på nettet og han bestilte like godt alt jeg hadde, det vil si 25 ulike print. Det er også litt gøy.

Men enn så lenge er dette en hobby som er litt for dyr og som tar litt for mye tid, forstår vi. Kjetil er definitivt en som legger hele sjela i sine arbeider. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Han er veldig dedikert, bruker mye tid på research og på å gjengi ørsmå detaljer korrekt, som for eksempel klistremerker og andre små detaljer. Han er nok litt perfeksjonist. Kanskje ikke så rent lite heller ...

Fange magien

Fra hjembyen Tønsberg, med Slottsfjellet i bakgrunnen.

– Ja, men det er jo både spennende og lærerikt med research også da, så jeg har stor glede av det. Det handler også om å "fange" magien, om å få ideer og kreativitet. Jeg er overbevist om at arbeidene blir bedre når du legger sjela de i det – at det på en måte speiles i den ferdige kunsten. Da får den også en personlig touch, forklarer han.

– På litt sikt så hadde det jo vært gøy om det var noe det gikk an å leve av også, sier Kjetil litt ettertenksomt.

Hva slags bil kjører så en mann som, Kjetil privat? Svaret er kanskje ikke så veldig overraskende.

– Hvis det ikke regner, kjører jeg gjerne min 1960 modell VW Transporter T1. Om det regner, gjør en VW Caddy nytten som som praktisk "arbeidsbil". Mens min aller første bil var en 1954-modell VW Boble, den med ovalt bakvindu, forteller 40-åringen fra Tønsberg.

Det går med andre ord an å forstå hvordan interessen for nostalgiske luftavkjølte VW kommer fra.

Drømmer om Porsche 356

Her er det kunst både på veggene og gulvet. Fra utstillingen i Tønsberg som er åpen nå.

– Ja, de bilene har alltid fascinert meg. Derfra er jo ikke steget så veldig langt opp til Porsche. Jeg må innrømme at drømmebilen for meg er en en veldig tidlig Porsche 356, en pre 356A. Der stemmer bare linjene totalt, det er så vakkert! Tenk å ha hatt en slik en da, gjerne en som legenden Rod Emory hadde hatt fingrene borti ... Sier han drømmende.

– Men da må jeg vinne noen ganger i Lotto først, eller selge fryktelig mange bilder, sier han og har landet litt igjen etter en liten tanke-reise.

Vi du se arbeidene til Kjetil Simonsen, alias O’Bezier, må du altså ta turen til VW forhandleren i Tønsberg. Utstillingen henger oppe et par uker til.

– Jeg håper jo på flere liknende utstillinger framover, men enn så lenge er ikke noe spikret, avslutter Kjetil.

