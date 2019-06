Rundt klokken 03.52 natt til søndag ble en rekke beboere i den tyske byen Ahlbach i nærheten av Frankfurt i Tyskland vekket av en voldsom eksplosjon.

Krater

Umiddelbart var det ingen forklaring på hva som forårsaket eksplosjonen, men på ettermiddagen søndag mottok politiet en anmeldelse om et stort krater på et jorde, opplyste politiet i Limburg-Weilburg i en pressemelding.

Størrelsen på krateret ble fastslått til omkring 10 meter i diameter og fire meter i dybde. Det var ikke tegn til å ha vært brukt maskiner i nærheten av krateret, men etter nærmere undersøkelser fra bombegruppa kunne man omsider fastslå hva som forårsaket eksplosjonen.

Etter alle solemerker oppsto krateret etter at en bombe fra andre verdenskrig som var glemt under jorden eksploderte.

EKSPLOSJON: Eksolosjonen dannet et svært krater på jordet. Foto: Boris Roessler

250 kilo

Ifølge avisen Hessenschau var bomben på 250 kilo, og ble utløst av en kjemisk langtidsdetonator. Ingen kom til skade da den svære bomben eksploderte.

– Heldigvis var det ingen mennesker på jordet da bomben eksploderte, sier talsmann i Limburg, Johannes Laubach.

Udetonerte bomber fra andre verdenskrig er ikke uvanlig i området, men det er første gang på mange år at man har opplevd at en bombe eksploderer av seg selv.

– Risikoen for å bli offer for en bombeeksplosjon er mindre enn å bli truffet av lynet, sier Guido Martin, talsmann for bombegruppen.