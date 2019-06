– Politiet må ha funnet noe

– Det er rart at det ikke har kommet spesifikke krav sammen med et livstegn fra den savnede. Hva er vitsen med å bortføre en person hvis man ikke har til hensikt å tjene noe på det, spør John Christian Grøttum.

I ti år jobbet han som drapsetterforsker i Kripos. TV 2 møter ham i Sloraveien på Fjellhamar. Her har ekteparet Tom og Anne-Elisabeth Hagen bodd i en årrekke, og det er her alle spor etter henne stopper.

Han mener det er unaturlig at de eventuelle kidnapperne ikke kommuniserte mer og fulgte opp kravene sine.

– Sånn som saken har utviklet seg over tid, faktisk allerede før nyttår, synes jeg det var noe merkelig med hele prosessen, sier han.

Det har snart gått åtte måneder siden det siste sikre livstegnet fra Hagen.

Politiet har frem til torsdag jobbet med en hovedteori om at hun ble bortført. Nå sier imidlertid Tommy Brøske at politiet mener Hagen ble drept og at bortføringen ble fingert for å skjule drapet.

Familiens bistandsadvokat sier at de fortsatt har et håp om at hun er i live.

– De må ha funnet noe

Grøttum tror at det har skjedd noe som gjør at politiet nå gjør en brå vending i saken.

– Det må være at de har funnet detaljer, kanskje tekniske detaljer i undersøkelsene av huset, eller at de har fått noen flere opplysninger. Det har skjedd noe som gjør at de har fått en annen oppfatning av saken, sier han.

Grøttum mener at politiet må ha fått noen nye spor i saken, og mener spesielt at papirsporet er interessant.

– Det at papiret som trusselen og kravet er skrevet på er lokalisert til Norge, det synes jeg er et interessant spor, sier han.

Politiet kunne onsdag avsløre at de nå vet hvor papiret som løsepengekravet ble skrevet på er produsert, og at de ikke kan utelukke at det er i Norge.

– I vår verden lever vi med en oppfatning av at djevelen ligger i detaljene. En liten brikke kan gjøre at puslespillet ser annerledes ut, fortsetter han.

I januar mottok politiet et tips om at naboen observerte en mistenkelig, sølvgrå bil i Lørenskog samme morgen som 69-åringen forsvant. Den er ikke funnet.

– Bilen som ble observert er ikke funnet, så det er kanskje en av de mest spesielle detaljene i denne saken, sier Grøttum.

Han påpeker at det for å bortføre en kvinne fra et hus, så er det helt essensielt å ha et kjøretøy.

– Sånn som det ser ut i omgivelsene rundt selve boligen, så er det mulig å ha en bil helt inntil husets innganger. Da er det ikke noe problem å få en person ut av huset og inn i bilen, sier Grøttum.