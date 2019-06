Gåten politiet ikke får svar på

VÅPENET: Bare 30 meter fra avdøde fant politiet maskinpistolen som ble brukt. (Foto: TV 2)

Etter det TV 2 forstår skal avdøde Aslam og 39-åringen ha passert bomringen ved Ulvensplitten i Oslo med rundt 40 sekunders mellomrom. Den siktede mener dette dreier seg om en ren tilfeldighet.

BEVIS I SAKEN: En bompassering på E6 i Oslo er en del av bevisbildet i den omfattende drapssaken. Foto: NTB Scanpix

39-åringen nekter straffskyld.

– Han imøteser at saken skal bli ferdig etterforsket, og han forventer at den blir henlagt. Min klient mener kategorisk at han ikke har noe med denne saken å gjøre, og han har svart på de spørsmålene politiet har stilt ham, sier forsvarer Øyvind Bergøy-Pedersen.

Krevende etterforskning

Advokaten viser til at Oslo tingrett i mai 2017 besluttet at det ikke var grunnlag for å holde 39-åringen varetektsfengslet fordi mistankegrunnlaget ikke var sterkt nok. Borgarting lagmannsrett overprøvde imidlertid kjennelsen. Siden har mannen sittet i varetekt.

FORSVARER: Øyvind Bergøy-Pedersen representerer 39-åringen som anklages for å ha bestilt drapet på Lindeberg. Her avbildet i en tidligere straffesak. Foto: NTB Scanpix

Politiadvokat Nina Bakken betegner drapsetterforskningen som «stor og omfattende».

– Politiet opplever det som utfordrende at mange ikke ønsker å forklare seg for politiet, sier hun.

Det er gjennomført en rekke rettslige avhør uten at dette har medført at skytteren er blitt identifisert. Hvis alt går som planlagt, fullføres etterforskningen innen utgangen av 2019.