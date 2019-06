Tesla har en nesten eventyrlig suksess i det norske markedet. Det startet forsiktig med modellen Roadster som mest av alt var en testkanin for Tesla. Så kom Model S til landet i 2013 – og siden har ikke Tesla sett seg tilbake.

Denne uken har de rundet to milepæler. På samme dag passerte antall registrerte Model 3 10.000 – og Model S 20.000.

Den store SUV-en Model X ligger for øvrig på drøyt 12.000 eksemplarer på norske skilter.

Dette sier ikke rent lite om hvor fort det nå går unna for Model 3. De 10.000 bilene har nemlig blitt registrert over bare fire måneder. Model 3 er med god margin Norges mest solgte bil så langt i år, og konkurrentene skal virkelig legge seg i selene hvis de skal klare å vippe den ned fra tronen.

Alle har fått bil

– Det er en enorm interesse for Model 3 i Norge. Bilen treffer veldig godt på kombinasjonen av pris, rekkevidde og praktiske egenskaper, sier Even Sandvold Roland som er kommunikasjonssjef for Tesla i Norge.

Da Tesla første gang åpnet for bestillinger av Model 3, var interessen stor. Det haglet inn med reservasjoner, også fra Norge. Tesla går selv aldri ut med tall på bestilte biler, men etter det Broom erfarer har alle som reserverte Model 3 før den kom til Norge, fått sin bil.

Interessen rundt Model 3 har vært rekordstor helt siden bilen ble vist første gang.

Hengerfeste

Tesla har merket enorm interesse ute i butikkene sine, når kundene nå for første gang har kunnet se og prøve bilen. Sandvold Roland er som vanlig hemmelighetsfull rundt hvor mye Tesla regner med å selge av Model 3 fremover:

Even Sandvold Roland er kommunikasjonssjef for Tesla i Norge.

– Vi kan dessverre ikke dele konkrete tall, men med tanke på hvor mange nordmenn det er som gjerne vil ha en Model 3, kan vi nok avsløre at det vil komme et par biler til på veien før året er omme, sier han.

Da Model 3 ble lansert, hadde den ikke mulighet for montering av hengerfeste. Men det tok ikke lang tid før Tesla fikk dette på plass:

Vanlig syn på norske veier

– Vi ser at det viktigste vi må jobbe med fremover er å bygge kunnskap om muligheten for hengerfeste og takstativ til Model 3. Nordmenn etterspør selvsagt begge deler, og vi har en jobb å gjøre for å vise at bilen vår innfrir også her, sier Sandvold Roland.

Storebror Model S har kanskje ikke lenger nyhetens interesse, men selger fortsatt jevnt og bra. Med nå over 20.000 eksemplarer har den blitt et svært vanlig syn på norske veier. Salgstallene på Model S og SUV-en Model X ligger for øvrig nå omtrent på samme nivå.

Model S har vært en stor suksess i Norge, nå ruller det over 20.000 av denne på veiene her hjemme.

Starter på 250.000 kroner

– Model S og Model X er premiumbilene våre, og vil fortsette å ha noen unike fordeler. For kunder som ønsker best komfort, størst plass og lengst rekkevidde, fortsetter premiumbilene våre å være de beste valgene. Vi er også stolte av den nylanserte drivlinjen til Model S og Model X, som har gitt begge biler lavere forbruk, og dermed økt rekkevidde, forteller Sandvold Roland.

I skrivende stund ligger det over 600 eksemplarer av Model S til salgs i bruktmarkedet. Prisene kryper nå ned mot 250.000 kroner, da snakker vi biler fra 2013/2014 som gjerne har gått langt.

Med så mange eksemplarer til salgs, er det ikke lenger selgers marked i så ekstrem grad som det var de første årene. Det er naturligvis positivt for alle som ønsker seg en brukt Model S.

