Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har gått gjennom bruken av det omdiskuterte videodømmingsverktøyet VAR i VM hittil.

FIFA opplyser at så langt er 441 hendelser sjekket i VAR-rommet i løpet av totalt 44 kamper. 29 ganger har det blitt gitt beskjed til dommeren om at det må brukes VAR.

De konkluderer med at hittil er 98,18 prosent av avgjørelsene som er tatt av dommerne etter å ha sjekket med VAR har vært korrekte.

Dommersjef Pierluigi Collina orienterte om de ulike VAR-avgjørelsene i VM i Frankrike på en pressekonferanse onsdag.

Mange har imidlertid irritert seg over at det ofte blir et langt stopp i spillet når dommerne skal sjekke med VAR. De peker på at dette er uheldig både for publikum som ser kampene, og for spillerne.

– Handler om å få avgjørelsen riktig

Pierluigi Collina på sin side mener det er på sin plass at dommeren ikke bruker for kort tid når han eller hun skal sjekke med VAR.

– Det handler om tid versus å få avgjørelsen riktig. Man kan ikke få en avgjørelse helt riktig og samtidig være lynrask. Dommerne ønsker å gjøre det raskt, men trenger tid for å få avgjørelsen helt korrekt. Av og til må dommeren også bruke ekstra tid for å sjekke enkelthendelser og få avgjørelsen helt korrekt, sa Collina.

Og slo fast:

– Vi som dommere kan ikke komme å si i etterkant at vi tok en feil VAR-avgjørelse fordi vi tok avgjørelsen for raskt, poengterte han, og la samtidig til at det hører til sjeldenhetene at det tar over fem-seks minutter for en dommer å sjekke en avgjørelse med VAR.

– Det blir også pauser hvis en spiller blir skadet eller lignende, eller om spillere protester på en avgjørelse. Blant spillerne og trenerne er det dessuten ingen som har klaget på at det brukes for lang tid med VAR. Mens dommeren sjekker med VAR får spillerne en pause, og de kan benytte anledningen til å snakke med treneren og få råd og lignende, skjøt formann i FIFAs dommerkomité, Massimo Busacca, inn.

Strålende fornøyd Collina

Dommersjef Collina gjorde det klart at han var strålende fornøyd med hvordan VAR har fungert i VM.

– Jeg er virkelig fornøyd med hvordan VAR har fungert så langt. Våre kvinnelige dommere startet med å trene seg på å bruke VAR-verktøyet først etter VM i 2018. De har vært gjennom en intensiv prosess for å være klar til FIFAs VM for kvinner. Jeg må innrømme at det noen få feil er blitt gjort, og selv om dette er forståelig, så er dette noe vi ikke ønsker skal skje, mente Collina.

– Da vi brukte VAR i VM for herrer i fjor ble det også en stor suksess. Jeg kan si at vi da ikke hadde de største forventningene, men til slutt gikk det bra. Derfor innførte vi VAR også i kvinne-VM. Vi mener det er det eneste rettferdige. Grunnen til disse endringene er at vi ønsker å gjøre sporten enda mer attraktiv, og at flere skal kunne nyte idretten, konkluderte Collina.