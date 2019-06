Til dette berget av kunstgress er flere norske baner blitt sendt

I utkanten av den nederlandske landsbyen Dongen, ligger hundrevis av ruller med kunstgress stablet oppå hverandre. De er dekket av en svart presenning – slik at de ikke skal være til sjenanse for de næringsdrivende i nabolaget.

Men hva som ligger under presenningen, er langt fra en hemmelighet. I flere år har lokalbefolkningen sett berget av kunstgress bli større og større, uten at noe har forsvunnet. Annet enn gummigranulat, som har lekket ut av gresset og nå er spredt i omgivelsene omkring.

– Innbyggerne her er bekymret for alt granulatet som forsvinner ut av området, for vi har hørt at det ikke er så bra for helsen vår, sier Bart van Kerkhof, journalist i lokalavisen Dongen Nieuws.

70 lastebillass med norsk kunstgress

Årsaken til at kunstgresset har havnet dit, var at selskapet TUF Recycling en gang hadde en ambisjon om å resirkulere kunstgress. Planen var å få fraktet kunstgressbaner fra hele Europa til lageret i Dongen, separere sand og gummi fra kunstgresset der og frakte mattene videre til Belgia for resirkulering.

TV 2 vet at minst seks baner fra Norge er blitt sendt til denne adressen. Det tilsvarer rundt 70 lastebillass med kunstgress og granulat.

VANSKELIG Å BLI KVITT: Lokale myndigheter ønsker å bli kvitt kunstgresset, men det er lettere sagt enn gjort. FOTO: Frode Sunde

– Vi har fått med oss hvordan forholdene er der nede, sier Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør for bymiljøetaten i Oslo kommune.

Fra Oslo ble fotballbanene Holmlia (2014), Nordstrand (2015), Rustad (2015), Røa (2016), Vestli (2016) og Årvoll (2015) sendt til TUF Recycling.

– Vi har et moralsk ansvar for det som skjer med avfallet vårt. Vi har betalt for at dette skal gjenvinnes, så når det ender opp i slike søppelberg, er det ille, sier han.

NFF kjente til at baner ble sendt dit

Men banene ble sendt med gode intensjoner. TV 2 vet at Norges Fotballforbund (NFF) anbefalte resirkulering i utlandet, blant annet Nederland. Det eksisterte på det tidspunktet flere selskaper som tilbød resirkulering - ingen av de lyktes.

– Bildene fra Dongen er et forferdelig syn, sier Ole Myhrvold, anleggssjef i NFF.

– Burde ikke noen ha sjekket om resirkuleringen faktisk skjedde før baner ble sendt dit?

– Jo, helt sikkert. Jeg skjønner at du spør om det.

TUF Recycling hadde heller ikke tillatelse til å frakte kunstgress over landegrensene.

Miljødirektoratet fraskriver seg ansvar

Både NFF og norske myndigheter har visst at norske baner er blitt fraktet ut av landet, uten tillatelse. Ikke bare til Dongen, men også til andre lagre i Europa.