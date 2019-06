Onsdag ble det klart at politiet etter nesten åtte måneders intens etterforskning har endret sitt syn på forsvinnings-saken på Lørenskog:

Hovedteorien til politiet nå er at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) er drept.

Familien ble orientert om innholdet i dagens pressekonferanse av politiet tirsdag.

– Det er klart at det er en vanskelig beskjed å få at politiet holder det som sannsynlig at hun er drept, sier familiens bistandsadvokat Svein Holden til TV 2 onsdag ettermiddag.

Har fortsatt håp

Men til tross for det, sier Holden beskjeden ikke kom overraskende på familien:

– Det er klart at med et så langt tidsforløp, så har denne tanken også slått familien. Samtidig så har familien fortsatt et sterkt håp og ønske om at hun fortsatt er i live, og ønsker å arbeide videre på dette grunnlaget, sier advokaten.

– Hvordan reagerte familien?

– Jeg kan si at reaksjonen var rolig. De har som sagt tenkt denne tanken selv, og realistisk sett vil ikke dette innebære store endringer. Politiet arbeider videre på samme måte, og vi har god tro på at de vil klare å løse denne saken, sier Holden.

Han trekker også fram at han og familien mener at det fortsatt blir gjort et grundig og godt arbeid av politiet, og mener at det er flere spennende ting i etterforskningen som de har troen på at vil bringe politiet videre til de som står bak.

– For eksempel trekker politiet fram dette papirbeviset i dag, det er utvilsomt noe som er egnet til å bringe saken fremover, sier Holden.

Onsdag kunne politiet fortelle at de mener å vite hvor papiret som løsepengekravet er skrevet på er produsert, og de kan ikke utelukke at det er produsert i Norge.

– Hva tenker de om at politiet nå mener at man har iscenesatt en bortføring?

– Jeg tviler på om det er en riktig forståelse av politiets oppfatning. Vi oppfatter det som en kidnappingssak som politiet vurderer at mest sannsynlig har utviklet seg til å bli en drapssak, sier Holden.



Endret hovedhypotese

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog 31. oktober i fjor.

Kort tid senere varslet hennes ektemann, milliardær Tom Hagen (68), politiet. Politiet holdt da den videre etterforskningen skjult, helt til de i januar gikk ut i mediene og ønsket tips i saken.

– Vi anser det nå som svært lite sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen er i live. Vi har ikke noe sikre tegn på at hun er død, men vi ser det som sannsynlig, sa politiinspektør Tommy Brøske under en pressekonferanse onsdag.

Politiets tidligere hovedhypotese var at det var snakk om en bortføring med økonomisk motiv.

– Vår hypotese nå er at hun er drept, sier Brøske, og sier de videre mistenker at kravet om løsepenger og kidnapping kan ha vært en måte å skjule drapet på.