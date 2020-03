Mange ble overrasket da Erik Alfred Tesaker (40) valgte Vidar Villa som andrekjempe.

Villa stod for kveldens andre overraskelse, da han valgte den splitter nye øvelsen «bommen» i tvekampen.

Observante TV-tittere husker kanskje denne øvelsen fra Farmen-sesongen som ble sendt på TV 2 i fjor høst, men Farmen kjendis ble faktisk spilt inn før 2019-sesongen av Farmen, hvor Erik Rotihaug (24) vant.

Dermed var dette første gang øvelsen ble valgt, og første gang produksjonen rigget til den fysisk tøffe øvelsen.

Ikke overraskende var derfor spenningsnivået høyt allerede før kampen startet.

Kramper og kvalme

Historiens første tvekamp med bommen som øvelse ble svært nervepirrende.

Selv om resultatet ble 5-0 til Tesaker, kan de som var vitne til tvekampen bekrefte at Villa ledet samtlige runder på et tidspunkt.

Han tror dette skyldes at han er noe mer eksplosivt trent enn Erik Alfred, men at 40-åringen har bedre kondisjon og dermed vant rundene etter å ha slitt ham ut.

– Den øvelsen var mye tyngre enn jeg først trodde. Jeg tok meg helt ut og ble ganske kvalm, sier han til TV 2 rett etter kampen, og forteller samtidig at han ikke kan garantere å ikke spy under intervjuet.

HJELM: Noen måneder etter dette, ble øvelsen gjennomført under den tradisjonelle Farmen-sesongen. Der brukte de ikke hjelm. Foto: Alex Iversen/TV 2

Han hadde også kramper i begge leggene, og brukte mye tid på å tøye ut etter at kameraene var slått av.

Likevel mener han at det var stoltheten som fikk den største smellen etter tapet.

Uventet bursdagsfeiring

På dagen festløven ble 30 år skjedde det en rekke uheldige ting. Han ble først sendt til en hytte alene i skogen, så tapte han tvekampen, så måtte han reise fra alle vennene på gården.

De andre deltagerne hadde sørget for å gi Villa litt bursdagsstemning. Derfor tok de med seg kake fra gården. Denne gesten ble rett og slett for mye for jubilanten.

– Det føltes mye tyngre enn jeg trodde å dra hjem. Spesielt da de kom med kake. Da kunne jeg ikke si så mye, jeg måtte gå. Det var kjemperørende. Jeg ville ikke gråte på TV. Jeg var så kvalm også, så jeg fikk bare tatt en bit av bursdagskaka.