Etter tre rolige dager i kjølvannet av kraftprøven mot Australia gjør de norske spillerne de siste justeringene før torsdagens VM-kvartfinale mot England - et lag Vilde Bøe Risa mener har i overkant stor tro på seg selv.

– Engelskmennene er nok kjent for at de er tenker mest på seg selv og har troen på seg selv. Men vi skal virkelig gi de kamp, sier Bøe Risa etter endt treningsøkt i Deauville onsdag.

– De har god selvtillit

Sammen med Ingrid Syrstad Engen har Risas styrt den norske midtbanen så langt i VM. Duoen har også løpt sokkene av seg for et norsk lag som virkelig har stått samlet. Hun tror hardtarbeidende norske spillere er noe torsdagens motstander frykter.

– Og så vil jeg tro at de ser på angrepsspillet vårt. Vi har veldig farlige folk på topp. Både driblefanter og folk som løper seg halvt i hjel. Men jeg tror at de er litt arrogante rundt det. De har god selvtillit og konsentrerer seg sikkert mest om seg selv, sier Risa.

– Vi er vel det laget som løper mest. Det er ikke det som er vår forse heller. Vår forse er godt angrepsspill og spill i mellomrommet og å kunne utnytte det. At vi også kan spille på god utholdenhet og fysisk spill er veldig positivt.

Forventer ikke store endringer

Landslagssjef Martin Sjögren forventer ikke at England kommer til å gjøre noen endringer i måten det spilles på - selv om lagets to midtstoppere er usikre kort før kampstart.

Svensken orker ikke å bruke krefter på spekulasjoner om skadesituasjonen og det han kaller "eksterne faktorer" utenfor den norske gruppen.

Sjögren regner derimot med at England, som gikk ut av gruppespillet med full pott og vant enkelt 3-0 over Kamerun i åttedelsfinalen, har lagt merke til hva som har fungert for hans utvalgte så langt i turneringen.

– Jeg tror de har sett at vi er dyktig i angrepsspillet vårt. Jeg blir overrasket om de ikke snakker om hvordan vi finner plass i mellomrommet, Dynamikken som vi har vist, samt kontringskraften vår.