Allerede i august 2018 ble det klart at Märtha Louise ønsket å kvitte seg med eiendommen hun arvet etter kong Olav i 2001.

– Dette er nok en avgjørelse som har sittet langt inne for prinsesse Märtha Louise. Dette var et kjært tilholdssted for kong Olav, og for prinsessen og hennes familie, sa TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland da nyheten ble kjent.

Stadig til salgs

Eiendommen har vært forsøkt solgt på det «hemmelige boligmarkedet», men det var tydeligvis ikke lett å få tak i rett kjøper.

I mai ble eiendommen lagt ut på Finn, med en prisantydning på 35 millioner kroner. Det er eiendomsmegler og advokat Torbjørn Ek, i firmaet Advokat Ek, som er ansvarlig for salget.

– Taksten er 35 millioner og den endrer vi ikke på, men kanskje gjør vi noe med prisen. Det er ikke endelig bestemt. Vi er uansett åpne for bud, sa Ek til Finansavisen i april.

Ek har tidligere ikke ønsket å kommentere hvorvidt det har kommet inn bud eller vært interessenter, og det ønsker han heller ikke når TV 2 tar kontakt med ham 26. juni.

– Jeg har ingen kommentar, sier megleren, og bekrefter kun at eiendommen fortsatt er til salgs.

Fødte datteren der

Selv om Bloksberg ligger ute på Finn, får ikke skuelystne innblikk i det kongelige ferieparadiset. Finn-annonsen har bare et oversiktsbilde av eiendommen, som har panoramautsikt over Hankøsundet.

Bloksberg ligger på Hankø i Oslofjorden, og ble kjøpt av daværende kronprins Olav i 1947. Da hadde han allerede feriert der siden før andre verdenskrig.

Etter at kong Olav gikk bort i 1991, arvet kong Harald feriestedet. Kong Harald skal allerede da ha bestemt at landstedet på Hankø skulle tilfalle prinsessen.

Prinsesse Märtha Louise overtok eiendommen i 2001, og har tilbrakt mange sommere der. I 2005 fødte prinsessen sin datter Leah Isadora på Bloksberg.

Svømmebasseng og taubane

I 2016 skilte prinsessen seg fra sin ektemann Ari Behn i 2016, men beholdt både feriestedet på Hankø og huset i Lommedalen, ettersom eiendommene var hennes særeie.

Bloksberg består av et hovedhus og gjestefløy, båthus og flytebrygge. I tillegg er det et skjermet svømmebasseng med eget badeanlegg utendørs på den store tomten.

Boligen fra 1918 står på en rundt 15 mål stor tomt i fjell- og skogsterreng. Bygningsmassen utgjør totalt 400 kvadratmeter.

Ferieboligen har en usjenert beliggenhet ved innløpet til Husebukta. Fra bryggen opp til hovedhuset går det en taubane, slik at gjestene slipper å bære bagasjen i det kuperte terrenget.