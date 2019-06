Tour de France starter på TV 2 lørdag 6. juli. På startstreken står det rekordmange nordmenn.

Rekordmange nordmenn

Fra før er Odd Christian Eiking og Amund Grøndahl Jansen bekreftet på henholdsvis Wanty-Groupe Gobert og Jumbo-Visma.

Nå bekrefter UAE Team Emirates at den norske trioen Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm og Vegard Stake Laengen er på deres åttemannslagt til Touren.

Når Edvald Boasson Hagen blir endelig bekreftet for Dimension Data, vil det ta antallet nordmenn til rekordtallet seks.

Det har aldri vært så mange nordmenn på start i Touren. Forrige rekord var på fire ryttere fra 1991 og 2016.

PÅ UAE vil Kristoff bli hovedspurter nå som Fernando Gaviria er ute grunnet en kneskade.

– Jeg drar til Touren med mål om å vinne en etappe, samt gjenskape de gode følelsene fra i fjor. Formen min har vært bedre i år enn tidligere sesongne, men nivået på topprytterne er så høyt at god form ikke er nok. Du trenger også enorm besluttsomhet og litt flaks, sier Kristoff i en pressemelding.

Dan Martin blir lagets mann for fjelletappene og sammendraget. Det er også funnet plass til Fabio Aru, men italieneren har slitt denne sesongen og kommer ikke til Frankrike med sammenlagtambisjoner.

Bystrøm og Laengen, som har syklet Touren én gang tidligere, får i utgangspunktet hjelperytterroller.

– Det er en potensielt gul trøye på spill første dagen i Brussel. Jeg vil si at det er en god sjanse for dette, selv om Alexander ikke er den største favoritten. Vi går "all in" for å ha en ny nordmann i gult, sier debutanten Bystrøm til TV 2.

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad tror Kristoff har gode muligheter til en etappeseier.

– Det er en del halvharde etapper i årets tour, og mange lag kommer uten det helt store opptrekkstoget. Kristoff er vant til å takle ting uten et opptrekk, og er mentalt innstilt på det også. Når vi kommer litt ut i rittet, og ryttere begynner å bli slitne bør han ha gode muligheter.

Åpner for å gå for egne sjanser

Bystrøm sier at han har vært rolig hele sesongen med tanke på deltakelse i Touren. Etter tidligere vrakinger får han omsider sykle sitt første Tour de France.

– Dette er en slags milepæl i alle syklisters karriere. Det blir utrolig spennende og noe jeg har sett frem til i lengre tid. Familie og venner og de som har fulgt meg i lengre tid synes dette er gøy. Jeg gleder meg til at de endelig kan få se meg i Frankrike i juli, sier Bystrøm.

– Hva kan vi vente av deg?

– Det er vanskelig å spå. Det blir å gjøre en jobb inn mot spurtene for Alexander og så får jeg nok noen oppgaver underveis for Dan Martin. Kanskje byr det seg også noen muligheter for å gå i brudd, eller kjøre inn resultat på de halvharde etappene.

Laget: Fabio Aru, Sven Erik Bystrøm, Rui Costa, Sergio Henao, Alexander Kristoff, Vegard Stake Laengen, Daniel Martin, Jasper Philipsen.