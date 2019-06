Det har vært heftig diskusjon om eiendomsskatten i Oslo siden Ap, SV, MDG-byrådet kom til makten i hovedstaden etter valget i 2015. Tirsdag slo Høyesterett fast at Oslo har lov til å kreve inn eiendomsskatt, men kommunen var for kjappe med å skrive ut skatten. Konklusjonen var at eiendomsskatten for 2016 ble kjent ugyldig.

Alle får tilbakebetaling

Dermed vil de som står bak gruppesøksmålet få pengene tilbake. Men både Huseiernes Landsfobund og Oslo Høyre krevde at alle som betalte eiendomsskatt i 2016 skal få pengene tilbake. Etter at byrådet først ikke ville love å betale tilbake til alle, vil nå dette bli resultatet. Etter at kommunens jurister har lest dommen, varsler byrådsleder Raymond Johansen (Ap) nå at kommunen vil tilbakebetale tilsammen 250 millioner kroner til over 50.000 skatteytere.

– Vi legger nå fram en sak for bystyret der vi foreslår å betale tilbake til alle som fikk eiendomsskatt utskrevet i 2016, sier byrådsleder Raymond Johansen til TV 2.

Neste bystyremøte er 4. september, som dermed vil være første anledning til å vedta dette. Johansen beklager overfor de berørte og understreker at betalingen vil bli påført renter.

– Men vi var i god tro, vi søkte råd hos Finansdepartementet og der fikk vi beskjed om at tidsfristen for utskriving av eiendomsskatt ikke var over. Men de tok feil, det gjorde vi også, men nå ordner vi opp med dette, sier Johansen til TV 2.

Gikk til søksmål

Det har vært heftig diskusjon om eiendomsskatten i Oslo siden Ap, SV, MDG-byrådet kom til makten i hovedstaden etter valget i 2015. Et av valgløftene var å innføre eiendomsskatt, noe de startet med å kreve inn allerede i 2016. Men i et gruppesøksmål fra 3400 boligeiere i Oslo ble det hevdet at denne skatten var ulovlig, særlig fordi et stort bunnfradrag sørget for at bare 20 prosent av boligeierne i Oslo ble omfattet av skatten. Dette er urettferdig og ikke lov, hevdet boligeierne, men tapte saken både i tingretten, lagmannsretten og sist i Høyesterett, som kom med sin domsavsigelse 25. juni.

Gjorde både rett og feil

Oslo kommune var i sin fulle rett til å innføre denne eiendomsskatten, med det store bunnfradraget. Men Høyesterett sier også at Oslo kommune var for kjappe med å skrive ut skatten. De hadde ikke anledning til å skrive ut skatten med så kort tidsfrist. Konklusjonen var at eiendomsskatten for 2016 ble kjent ugyldig.