Det er ikke bare større batteripakker og dermed lengre rekkevidde som er i fokus for elbileierne. Hvor lang tid det tar å lade batteriene, er også viktig.

Nå skjer det en rivende utvikling på dette området. Avanserte lynladere gir mye mer strøm inn enn det vi har vært vant til tidligere. Men det kan også gi noen uheldige konsekvenser for elbil-eierne.

Inntil nylig kunne elbilister hovedsakelig lade med 50 kW på hurtigladestasjoner, men nå oppgraderer flere av laderoperatørene hurtigladerne sine med effekt opp mot 350 kW.

NAF advarer

Det betyr at noen kan lade mye kjappere enn tidligere. Men selv om laderen gir for eksempel 150 kW, betyr det ikke at alle elbiler kan utnytte den effekten. Det er bilen som bestemmer hvilken effekt du kan lade med.

Nå går NAF ut med en advarsel til elbileierene: Du kan risikere å betale en svært høy minuttpris for ladingen, uten at du får særlig valuta for pengene.

Det kan være lurt å sjekke hva bilen din faktisk kan ta imot av strøm, før du velger lader: Foto: NAF.

Stor Tesla-effekt

De aller fleste av elbilene på det norske markedet kan nemlig kun lade med 50 kW.

Tommelfinger-regelen er at det er de nyere modellene som kan lade med høyere effekt.

Effekten på noen populære elbiler: BMW i3 (120 Ah) 50 kW



Citroën C Zero 45 kW



Hyundai Ioniq 70 kW



Hyundai Kona 100 kW



Jaguar i-Pace 100 kW



Mercedes EQC 110 kW



Nissan Leaf 24 kW 50 kW



Nissan Leaf 62 kW 100 kW



Opel Ampera-e 50 kW



Tesla Model S, X og 3 Inntil 250 kW



Volkswagen e-Golf 40 kW



Volkswagen e-UP 40 kW

*Tall innhentet fra forhandlernes nettsider

Eksempelvis kan de eldre modellene av populære Nissan Leaf lade på 50 kW, mens den nye kan lade med 100 kW.

Blant de raskeste i klassen er Audi e-tron Quattro 55 som kan lade med 150 kW og Tesla som nylig oppgarderte sine modeller til å kunne lade med opp mot 250 kW.

Tar ikke imot full effekt lenge

– Siden lynladerne ofte har en dyrere minuttpris, kan mange brukere ende opp med å betale for et produkt de ikke får. Vårt råd er at elbilisten gjør seg kjent med hvor høy effekt bilen kan lade med, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF

Det hører også med til saken at ingen elbiler tar imot maks effekt over lang tid. Dermed er det uansett begrenset hvor lenge du har nytte av den høye effekten.

Et godt råd her er å følge med på tallene underveis når du lader bilen. Da kan du få et godt bilde av hvor mye strøm batteripakken tar imot.

