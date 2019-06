Tirsdag 2. april ble en 40 år gammel mann funnet drept i en leilighet i Florø.

En 22-åring ble etter kort tid siktet for drapet.

Torsdag kveld, to dager etter drapet, ble også en 40 år gammel mann siktet for drap eller medvirkning til drapet.

Nå opplyser politiet at den 40 år gamle siktede løslates, etter å ha sittet i varetekt siden begynnelsen av april.

«Det samlede bevisbildet har ført til at politiet mener at mistanken mot mannen er svekket. Påtalemyndigheten har på denne bakgrunn bestemt seg for å løslate mannen», skriver politiet i en pressemelding.

Politiet ber om åtte nye uker i varetekt for den 22 år gamle siktede i saken.

Det var en bekymringsmelding som førte til at politiet tirsdag 2. april rykket ut til leiligheten. Der fant de en livløs mann, som ble erklært død på stedet omtrent 40 minutter senere.

Politiet har opplyst at de var i kontakt med den siktede 22-åringen allerede før avdøde ble funnet. Det var skader på den avdøde 40-åringen som gjorde at 22-åringen ble drapssiktet.