Jeg har spørsmål vedr. AdBlue. Jeg har kjent til AdBlue i flere år, men savner en diskusjon om dette som tilsettes dieselen for å få ned utslippet av NOX. Jeg har nettopp vært på busstur nedover i Europa med en 2015-modell Setra med Mercedes-motor. Denne motoren (510 hk) har en utslipp av NOX på 0.003 gram, med andre ord tilnærmet null.

Selv har jeg bil med Euro6 dieselmotor med et NOX-utslipp på 0,23 gram, også det svært lavt.

Likevel føler meg som en “landsforræder” når jeg kjører rundt med denne. Når det gjelder AdBlue forstår jeg det slik at dette stoffet tilføres separat til bilens katalysator, og kostnaden er minimal (så denne på samme portal som drivstoffprisene i Tyskland). Hva er grunnen til at dette temaet nesten ikke er diskutert i Norge, eller er det produsentene av bilene som er tilbakeholdende?

Rart ikke oljeselskapene også fronter dette?, For de vil vel fortsatt selge drivstoff? Vedrørende elbiler er jeg ikke motstander av disse, men synes det tar fullstendig av. Flere argumenter spiller inn her (strømforsyningen, nettkapasitet, ikke alle har muligheter, skatter, avgifter m.m) Hva dette har å si for miljøet kan diskuteres, men problemet rundt lithiumforekomstene (ikke bærekraftig), og miljøet i forbindelse med utvinning av dette og avhending av utbrukte batterier ser en heller ingen løsninger på foreløpig. Mvh. Tore.

Benny svarer:

Ja, du her rett i at AdBlue reduserer skadelig utslipp fra dieselbiler betydelig.

AdBlue er som du er inne på billig, da det er enkelt å framstille. Det består av vann og Urea. Sistnevnte framstilles gjennom en reaksjon mellom ammoniakk og karbondioksid. Tro det eller ei, men AdBlue og vanlig urin er nesten det samme, men jeg anbefaler ikke å tisse på tanken av den grunn ...

AdBlue blir tilsatt i bilens eksos og starter enkelt fortalt en kjemisk reaksjon som fjerner flere av forurensingselementene i diesel-eksosen og gjør om disse til nitrogen, vann og karbondioksid.

Denne prosessen kalles på engelsk Selective Catalytic Reduction, (SCR), og brukes kun i dieselmotorer. Dette er relativt nytt på personbiler, men bidrar til at flere klarer de nye og strengere kravene til skadelige utslipp på dieselbiler.

Teslaen til Endre har stått på verksted i over et halvt år

Var en liten revolusjon for dieselmotoren

AdBlue er flytende og fylles på en separat tank som normalt rommer 10-12 liter, noe som holder til flere tusen kilometers kjøring.

Mange biler har fått dette systemet etter innføringen av Euro6-normen. Mange nyere anleggsmaskiner, busser og traktorer har også AdBlue-systemer og forurenser nå bare en brøkdel av hva de gjorde tidligere.

At dette systemet har veldig mye for seg er det dermed liten tvil om. Det er, eller rettere sagt; var, en liten revolusjon for dieselmotoren. Men det spørs om den kom litt for sent ...

For det ser likevel ser det ut som om "det grønne skiftet" innhenter oss. Flere og flere produsenter dropper dieselmotoren. Det er nok flere grunner til dette. Ikke bare utslippene.

En dieselmotor er kostbar både å utvikle og å produsere. Vi snakker jo massevis av bevegelige deler med ørsmå toleranser. Å produsere elmotorer er både billigere og enklere. Det kreves bare brøkdel av antall ansatte. Dessuten rusler og går disse nesten til evig tid, med et minimalt servicebehov.

Elbilen er egentlig dyrest – men ikke i Norge

Døde dinosaurer

Selvfølgelig er utvinning og produksjon av batterier til elbiler en akilleshæl. Uten at vi skal gå veldig i dybden på det her og nå. Men nyere undersøkelser viser at disse batteriene har langt høyere levetid enn antatt. Brukte elbilbatterier er det stor etterspørsel etter, ikke minst blant de som produserer strøm og som trenger lagringsmuligheter.

Jeg kan jo også forsiktig minne om at det vi fyller på bensin- og dieselbilene våre er døde dinosaurer (satt litt på spissen...) som pumpes opp av havet via noen store stålkonstruksjoner. Dette setter jo også et forurensningsavtrykk som det sjelden snakkes om i denne sammenhengen.

Jeg håper dette belyste noen av punktene du nevnte og benytter anledningen til ønske god sommer!

Og en ting til: Du behøver absolutt ikke føle deg som en landssviker med dieselbilen din! Den er faktisk veldig "ren"!

