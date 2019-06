Neville hyller Norges midstopperpar

Norges midtstopperpar Maren Mjelde og Maria Thorisdottir har imponert så langt i VM. England-trener Phil Neville hyller de to Chelsea-spillerne før morgendagens kvartfinale.

– Jeg er stor fan av de norske midtstopperne, spesielt Maren som jeg har sett mye denne sesongen. Hun er utrolig én-mot-én, og veldig rolig med ball. Hun er veldig viktig for Norge, sier Neville på pressekonferansen onsdag.

– Maria har ikke fått like mange sjanser, men er også en strålende spiller som er veldig rolig.

Neville forteller at han har snakket med de norske Chelsea-spillernes lagvenninner i forkant av kampen.

– Jeg har benyttet meg av spillernes kunnskap. Spillerne mine har fortalt oss om hvilke kvaliteter de har. Antakelig har de to norske også fortalt sine trenere og medspillere om våre spilleres styrker.

– Når europeiske lag spiller mot hverandre er det ingen hemmeligheter. Spillerne kjenner hverandre fra ligaene og Champions League.

– Norge har vært overraskelseslaget i turneringen

Neville trekker fram organiseringen som den største styrken til det norske laget.

– De har et godt system, er gode fysisk og teknisk. De tikker alle boksene. De har vært overraskelseslaget i turneringen. Folk har fokusert på topp ti-lagene i verden, og Norge havner ikke i den kategorien, men de har en lagånd og et samhold og et taktisk system det er vanskelig å spille mot. Det ser ut som de er her av en grunn.

Neville trekker fram det at Ada Hegerberg ikke er med som noe som kan løfte det norske laget.

– Kanskje har det at Hegerberg ikke er her gitt dem et motiv – at de tenker at de skal vise verden at de kan kan vinne uten verdens beste spiller. Den mentaliteten er god å ha, sier Neville om det norske laget.

– Det ser ut som de har det gøy, de smiler. Skal man velge en kvartfinalemotstander, så er dette kanskje den vanskeligste. De har mye kvalitet på kontringer, og mye fart. Vi må heve oss 10-15 prosent i prestasjonene om vi skal være suksessfulle i turneringen.

Sykdomsutbrudd i England-leieren

Både kaptein Steph Houghton og midtstopperpartner Millie Bright er tvilsomme til morgendagens kvartfinale.

Houghton fikk seg en smell etter en takling mot slutten av åttendelsfinalen mot Kamerun, mens Bright har pådratt seg et virus.

– Begge er veldig tvilsomme til kampen i morgen. Vi håper Steph får tatt del i noe av treningen i dag. Det er nøkkelen for henne.

– Millie Bright har pådratt seg et virus. Hun hefter det et enda større spørsmålstegn ved enn Steph, sa Neville.